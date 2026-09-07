¡Escándalo total! Los 5 equipos que denunciarán a América de Cali ante el TAS por Yhormar Hurtado

América de Cali podría recibe una demanda en el TAS y perder varios puntos, después de una posible unión de estos 5 equipos.

América de Cali se encuentra en una gran polémica en el fútbol colombiano por “culpa” de Yhormar Hurtado. El jugador colombiano ya había jugado en dos equipos previamente a sumar minutos con la camiseta de América y ahora hay un escándalo que puede sacudir al fútbol colombiano.

Boyacá Chicó había elevado un reclamo por la presunta mala inclusión de Yhormar Hurtado. En ese momento, la DIMAYOR resolvió desestimar ese reclamo y mantener el resultado en cancha, el cual fue de victoria para los ‘Diablos Rojos’. Pero ahora serían hasta 5 equipos los que demandarían a América.

Los 5 equipos que demandarían en el TAS al América de Cali

La presunta mala inclusión de Hurtado haría que ahora América recibe un reclamo en el TAS de 5 equipos, de acuerdo a la información revelada por Pipe Sierra. Los 5 equipos que se irían con América de Cali y que podrían pedir los puntos en en la mesa son:

Inter Bogotá

Boyacá Chicó

Independiente Santa Fe

Jaguares

Alianza FC

Junior es el otro equipo contra el que Hurtado sumó minutos en el fútbol colombiano (ahora el jugador está inhabilitado por la DIMAYOR). Sin embargo, el campeón del fútbol colombiano aún no ha dejado claro si también reclamará los puntos en el TAS.

Yhormar Hurtado jugó 6 partidos con América de Cali. (Foto: @Americadecali)

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Las posibles sanciones para América de Cali

En caso de que América de Cali sea encontrado culpable por el TAS por utilizar a Yhormar Hurtado (que antes jugó con 2 equipos), el club se expone a grandes sanciones. La principal es que pierda los puntos ganados y por ende su lugar en la tabla de posiciones.

América es puntero de la Liga BetPlay con 20 puntos, pero si el TAS le quita los puntos, el equipo de Cali podría perder 13 puntos en la tabla (que fue los que obtuvo en esos 5 partidos) y caería entre el puesto 14 y 15, siendo un escándalo total.

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En síntesis:

Yhormar Hurtado provocará una demanda de 5 equipos contra América de Cali ante el TAS.

provocará una demanda de 5 equipos contra América de Cali ante el TAS. Cinco equipos reclamarán la pérdida de puntos por la mala inclusión de Yhormar Hurtado .

reclamarán la pérdida de puntos por la mala inclusión de . América de Cali arriesga perder hasta 13 puntos en la tabla si el TAS falla.