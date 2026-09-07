Hay muchas dudas con el futuro de James Rodríguez en la Selección Colombia y ahora se avisa cuál sería el siguiente paso.

James Rodríguez es el nombre más importante y más buscado de la Selección Colombia para este nuevo ciclo. El 10 se quedó sin equipo y no juega desde el pasado mes de julio. No obstante, todavía su futuro con la Selección nacional está lejos de ser claro.

James no se ha retirado de la Selección Colombia

James aún no se ha retirado de la Selección Colombia y está lejos de que esto suceda, puesto que, el jugador no se ha referido a esta posibilidad, pese a no tener equipo. El 10 todavía podrá ser convocado y es ahí donde está la duda sobre el futuro.

Para muchos hinchas y técnicos cercanos a la Selección Colombia, James ya no debería ser convocado. Sin embargo, esto estaría lejos de concretarse. Y son varios los motivos que ahora unirían a la Selección con James y, lamentablemente, no serían todos deportivos.

James Rodríguez seguiría jugando en la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

La decisión de la Selección Colombia con James Rodríguez

La Selección Colombia con James Rodríguez tomaría una decisión contundente y lo seguiría convocando hasta por fines comerciales. De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, en los próximos amistosos que jugará la Selección Colombia, James tendría que estar porque es parte del acuerdo comercial de los amistosos.

El nuevo equipo que va por James Rodríguez

Son diferentes equipos los que vienen sonando cerca del futuro de James Rodríguez, siendo el DIM uno nuevo que aparece en el horizonte, de acuerdo a diferentes rumores en Colombia. Sin embargo, es casi imposible que regrese al país, su prioridad es el extranjero.

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