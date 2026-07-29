Los 3 nuevos candidatos a ser DT de la Selección de Ecuador, tras el Mundial 2026

Los 3 nuevos candidatos que aparecen para la Selección de Ecuador en medio de todos los rumores.

La Selección de Ecuador no deja de sumar candidatos para ser su nuevo DT en medio de todos los rumores que vienen sacudiendo a ‘La Tri’, tras la salida de Beccacece. Ya hay varios perfiles que estarían cerca de la FEF y que sin duda ilusionan a muchos hinchas.

A los ya conocidos candidatos como Marcelo Gallardo, Robert Moreno y otros, ahora se suman 3 nombres de peso internacional que gustan y mucho en la FEF. Ya desde la directiva de la Selección de Ecuador habían comentado que buscan un “perfil que ilusione”.

En medio de todos los rumores, los 3 candidatos que se suman para llegar a la Selección de Ecuador son: Luis Zubeldía, Walid Regragui y ahora también hace poco el ex DT de Portugal, Roberto Martínez. Se espera que la FEF comience negociaciones muy pronto.

La idea de la Federación Ecuatoriana es contar con un nuevo entrenador en las siguientes semanas y que este aparezca en los amistosos para el mes de septiembre. Por lo cual, su contratación podría darse ahora en el mes de agosto para los hinchas.

Luis Zubeldía es un fuerte candidato a llegar a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

La salida de Beccacece también hizo que la Selección de Ecuador se replantee la posibilidad de contratar a nuevos entrenadores con un salario menor a los 3 millones. Por lo cual, para este nuevo técnico que llegue al equipo nacional habrá un importante aumento de sueldo.

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Todos los técnicos que suenan para la Selección de Ecuador

Son hasta 6 los nombres que vienen siendo relacionados a la Selección de Ecuador y se espera que se tome una decisión pronto. Los estrategas que más se relacionan al equipo nacional son:

Marcelo Gallardo

Luis Zubeldía

Robert Moreno

Roberto Martínez

Miguel Ángel Ramírez

Walid Regragui

Encuesta¿Ecuador debe contratar un DT ecuatoriano, sudamericano o europeo? ¿Ecuador debe contratar un DT ecuatoriano, sudamericano o europeo? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Selección de Ecuador busca DT entre Zubeldía, Regragui, Martínez, Gallardo, Moreno y Ramírez.

busca DT entre Zubeldía, Regragui, Martínez, Gallardo, Moreno y Ramírez. Agosto de 2026: es el mes previsto para definir al nuevo entrenador de la Tri.

es el mes previsto para definir al nuevo entrenador de la Tri. Septiembre: mes en que el nuevo DT debutaría en los amistosos de la Selección.