CONMEBOL confirma el hermoso parche especial que usará Liga de Quito en la Copa Libertadores

Liga de Quito aún está compitiendo en la Copa Libertadores y ahora confirmaron el hermoso parche especial que utilizará.

Liga de Quito es el único equipo ecuatoriano que competirá en la Copa Libertadores 2026 en los octavos de final. LDU también usará un parche especial en esta instancia del torneo, puesto que, CONMEBOL comenzó una campaña para rendir homenaje a los campeones.

En sus cuentas oficiales, la CONMEBOL confirmó que los campeones de la Copa Libertadores usarán un nuevo parche en referencia a la historia de los años en que ganaron el título. Liga de Quito es el único ecuatoriano y se llevó ese triunfo en 2008.

La CONMEBOL confirmó que el nuevo parche de los campeones tiene un rediseño y ahora utilizará los colores de los equipos, el número de títulos y también se incluirá el año, en el que el equipo fue campeón.

Por lo cual, esto nos deja un parche especial para Liga de Quito con un fondo blanco, un 1 grande (en referencia al título), el año 2008 que fue cuando la ganaron y la silueta de la Copa Libertadores. Este parche será usado desde los octavos de final.

Los parches especiales para los campeones. (Foto: CONMEBOL)

Otros campeones de la Copa Libertadores que aún compiten en el torneo también usarán estos parches especiales como Estudiantes, Fluminense, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. En esta edición, Flamengo está defendiendo el campeonato que obtuvo en 2025.

Publicidad

¿Cuándo jugará Liga de Quito los octavos de la Copa Libertadores?

Liga de Quito deberá seguir fortaleciendo su equipo de cara a los 8vos de final de la Copa Libertadores, donde el equipo ecuatoriano se enfrentará a Mirassol. Este partido de ida se jugará el próximo 13 de agosto de 2026, y el primer partido se juega en Brasil.

Encuesta¿Te gusta el nuevo parche de Liga de Quito? ¿Te gusta el nuevo parche de Liga de Quito? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave: