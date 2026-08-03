Varios grandes ya estuvieron interesados en el fichaje de Juan Riquelme Angulo, que ahora piden en la Selección de Ecuador.

Juan Riquelme Angulo es uno de los grandes talentos del fútbol ecuatoriano y uno de los jugadores que piden en las próximas convocatorias de la Selección de Ecuador. El delantero de Independiente del Valle ya sumó varios interesados y grandes de Europa hace varios meses.

Los grandes de Europa que buscaron a Juan Riquelme Angulo

Juan Riquelme Angulo, hace pocas temporadas, y por su emergente talento se metió en carpetas de equipos como FC Barcelona, Liverpool, Real Sociedad y otros clubes que siempre vienen siguiendo sus pasos. Se espera que ahora que tiene más minutos en IDV, otros equipos también vayan por él.

Riquelme Angulo demostró un gran nivel en inferiores de la Selección de Ecuador e incluso fue tomado en cuenta por Beccacece como sparring, pero nunca se metió en una convocatoria. En las próximas semanas podría ser llamado a la Selección de Ecuador.

Angulo anotó en la LigaPro. (Foto: Imago)

Riquelme Angulo apenas cumplió los 18 años y se espera que IDV lo vaya fortaleciendo de a poco en los siguientes meses. El delantero con Joaquín Papa viene ganando protagonismo y se espera que sea titular en la recta final de esta temporada.

Los equipos que ahora están siguiendo a Juan Riquelme Angulo

Riquelme Angulo interesó a esos grandes equipos de Europa para un movimiento de mercado, pero ahora mismo el goleador está en el radar de equipos como Benfica y Porto. Los dos clubes portugueses podrían hacer un movimiento de mercado en los siguientes días.

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