¡Duro momento! El gigante de LigaPro que está muy cerca de “desaparecer”

Uno de los equipos más importantes de la LigaPro está muy cerca de desaparecer para siempre.

Uno de los equipos más importantes del fútbol ecuatoriano está muy cerca de “desaparecer” para siempre por los malos momentos económicos que está viviendo. El Nacional volvió a ser sancionado y prácticamente está condenado a descender ya a “tercera categoría”.

Fue uno de los equipos más importantes en la historia del fútbol ecuatoriano, pero ya los últimos 10 a 15 años no vienen bien para El Nacional. Diferentes directivas, grandes deudas y ahora sanciones hacen que el club esté prácticamente perdiendo la categoría en la Serie B.

Al igual que otros grandes de la LigaPro, El Nacional tiene importantes deudas que ahora lo llevaron a serie B y después de no pagar algunas querellas, el club también ya está condenado, por tabla de posiciones, a descender. Es uno de los más ganadores de Ecuador.

El Nacional tiene 13 campeonatos del fútbol ecuatoriano, solo es superado por Barcelona SC (16), Emelec (14) e igualado por Liga de Quito que también tiene 13 títulos. Además, fue uno de los clubes fundadores del fútbol ecuatoriano en la década del 50.

El Nacional juega en la Serie B. (Foto: @elnacionalec)

Para mucho este camino de El Nacional es un paso rápido a la “desaparición”, puesto que, al caer al ascenso nacional el club ahora tendrá que jugar un torneo larguísimo con jugadores casi amateurs y también donde cada derrota se paga con una eliminación. Por lo cual, varios años pasarán para ver al ‘Bi-Tri’ jugando en la Serie A de nuevo.

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Los títulos en la historia de El Nacional

El Nacional es uno de los más ganadores del fútbol ecuatoriano con 13 campeonatos nacionales. Además, tan solo en 2024 estaban ganado la Copa Ecuador, siendo uno de los pocos ganadores de este torneo.

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