Lo quieren en Boca Juniors y esto pensaba Juan Román Riquelme de Enner Valencia en 2023: “Figura del Mundial…”

Hace tiempo, el presidente de Boca Juniors le dedicó a Enner Valencia unas palabras que hoy resuenan en medio de los rumores de su fichaje.

En las últimas horas viene creciendo el rumor de que Enner Valencia se podría vincular a Boca Juniors como su nuevo fichaje. El delantero ecuatoriano suena con fuerza para reforzar un equipo que necesita de un nueve como él. Además, hace poco Riquelme también le dedicó unas palabras.

Ahora en redes sociales se volvió viral las palabras que hace poco le estaba dedicando Juan Román Riquelme al delantero ecuatoriano. La leyenda del fútbol argentino reconoció como Enner Valencia llegó a jugar en Brasil siendo la figura del Mundial.

“Si uno se pone a pensar, el Inter se llevó a la figura del Mundial, porque el delantero de Ecuador. Enner Valencia fue uno de los mejores delanteros del Mundial y la verdad es que sigue sacando diferencias“, comentó en ESPN en ese momento el directivo.

Ahora en redes sociales, las palabras de Riquelme volvieron a resonar entre la hinchada de Boca y también en la afición ecuatoriana. Este podría ser el último gran salto en la carrera de Enner y también su último contrato en un equipo del extranjero.

Enner Valencia es el máximo goleador de la historia de Ecuador. (Foto: GettyImages)

En ese contexto de 2023, Enner Valencia se movía a Internacional de Porto Alegre e incluso le marcó un gol a River Plate en la Copa Libertadores, un gol que en ese momento seguramente fue muy celebrado por toda la hinchada de Boca, que ahora lo puede tener vistiendo esos colores.

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Los números de Enner Valencia en el Mundial 2026

Enner Valencia viene de un Mundial 2026 muy malo. El delantero ecuatoriano no pudo marcar ni un solo gol en poco más de 200 minutos que jugó con ‘La Tri’. Ese torneo fue el último a nivel internacional para el delantero que se retiró de ‘La Tri’ en esta Copa del Mundo.

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