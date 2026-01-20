Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona

Damián Díaz sorprende con viral golpe a Barcelona ¿se fue enojado?

Damián Díaz muestra que se fue enojado de Barcelona y alista un nuevo duro golpe a su ex club de cara a la temporada 2026.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Damián Díaz le da la peor noticia de todas a Barcelona Foto: IMAGO
Damián Díaz le da la peor noticia de todas a Barcelona Foto: IMAGO

Barcelona ya tiene rival para su Noche Amarilla 2026 al elegir a Guayaquil City para el amistoso de presentación de su plantel, sin embargo no todo es buena noticia. Damián Díaz alista una mala noticia para el equipo ‘torero’, dónde es referente histórico.

Según cuenta el periodista Sergio Basantes, Damián Díaz no quiere asistir a la Noche Amarilla, incluso sabiendo que Barcelona le tiene un homenaje listo. La noticia se hizo viral rápidamente en redes sociales.

Esto termina de confirmar que Damián Díaz se fue enojado con la presente directiva de Barcelona. Recordar que el volante dejó el equipo tras desacuerdos con el entrenador de ese entonces Ariel Holan.

Damián Díaz tenía contrato vigente con Barcelona y en principio la idea del jugador era retirarse en Barcelona. Incluso aceptó una rebaja salarial considerable para seguir.

Habrá que ver si finalmente el ‘Kitu’ acepta jugar el amistoso con su nuevo club o si decide no recibir el homenaje. En Barcelona ganó tres títulos locales y fue dos veces semifinalista de América.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

Publicidad
¿Dedicado? Independiente del Valle volvería a quitarle un fichaje a Liga de Quito

ver también

¿Dedicado? Independiente del Valle volvería a quitarle un fichaje a Liga de Quito

Damián Díaz – Ariel Holan. Foto: API.

Damián Díaz – Ariel Holan. Foto: API.

Encuesta

¿Es entendible la postura de Díaz?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • Guayaquil City será el rival de Barcelona en la Noche Amarilla 2026.
  • El referente Damián Díaz rechazaría asistir al homenaje preparado por la directiva de Barcelona.
  • Damián Díaz salió del club por desacuerdos con el exentrenador Ariel Holan.
Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Marruecos se apoyará en el reglamento para que le den por ganada la Copa Africana de Naciones
Futbol

Marruecos se apoyará en el reglamento para que le den por ganada la Copa Africana de Naciones

¿Dedicado? Independiente del Valle volvería a quitarle un fichaje a Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

¿Dedicado? Independiente del Valle volvería a quitarle un fichaje a Liga de Quito

Urgente: Jorge Guzmán no es más presidente de Emelec y hay jugadores que dejarán el club
Fútbol de Ecuador

Urgente: Jorge Guzmán no es más presidente de Emelec y hay jugadores que dejarán el club

¡Sigue el escándalo de la Copa Africana! En Marruecos piden la detención del árbitro de la Final
Futbol

¡Sigue el escándalo de la Copa Africana! En Marruecos piden la detención del árbitro de la Final

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo