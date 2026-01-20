Barcelona ya tiene rival para su Noche Amarilla 2026 al elegir a Guayaquil City para el amistoso de presentación de su plantel, sin embargo no todo es buena noticia. Damián Díaz alista una mala noticia para el equipo ‘torero’, dónde es referente histórico.

Según cuenta el periodista Sergio Basantes, Damián Díaz no quiere asistir a la Noche Amarilla, incluso sabiendo que Barcelona le tiene un homenaje listo. La noticia se hizo viral rápidamente en redes sociales.

Esto termina de confirmar que Damián Díaz se fue enojado con la presente directiva de Barcelona. Recordar que el volante dejó el equipo tras desacuerdos con el entrenador de ese entonces Ariel Holan.

Damián Díaz tenía contrato vigente con Barcelona y en principio la idea del jugador era retirarse en Barcelona. Incluso aceptó una rebaja salarial considerable para seguir.

Habrá que ver si finalmente el ‘Kitu’ acepta jugar el amistoso con su nuevo club o si decide no recibir el homenaje. En Barcelona ganó tres títulos locales y fue dos veces semifinalista de América.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

Damián Díaz – Ariel Holan.

