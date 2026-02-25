Harry Kane necesita la ayuda de Luis Díaz para romper el récord más imposible de Lewandowski en Bayern Múnich

El presente de Bayern Múnich no puede entenderse sino una de las grandes duplas de lo que vamos de temporada. Harry Kane y Luis Díaz se preparan para un semestre donde existen todo tipo de marcas a nivel colectivo e individual que podría romper el equipo de Vincent Kompany. El británico necesitará como nunca de las asistencias del colombiano para destronar a Robert Lewandowski en una estadística absolutamente imposible.

Hablar del delantero polaco supone comentar historia viva del gigante de Alemania. Un jugador absolutamente histórico y que por la temporada 2020/2021 instaló el récord de mayor cantidad de goles en una sola edición de la Bundesliga. En aquel entonces Lewandowski marcó 41 gritos sagrados que Kane este momento amenaza gracias a su gran momento de forma.

Y es que tras 23 jornadas del certamen el inglés suma 28 goles oficiales en Bundesliga. Son los mismos que allá por el 2021 sumaba Robert Lewandowski mientras perseguía un registro que pertenecía a Gerd Muller desde 1972. La proyección parece invitar a todo tipo de optimismo en Bayern Múnich, donde Harry Kane necesitará como nunca de las asistencias de Díaz para seguir agrandando su historia lejos de la Premier League.

“Una cosa es verlo en el otro equipo y otra muy distinta es compartir vestuario, estar en el campo de entrenamiento con él todos los días…Y ver cómo trabaja, cómo se mueve, cómo retrocede constantemente, cómo exige el balón y, por supuesto, cómo marca goles. Es una máquina. Realmente lo hace todo bien”, comentaba el colombiano sobre su relación con Harry Kane semanas atrás. Junto a Michael Olise, componen el tridente más efectivo de lo que vamos de temporada en el viejo continente.

Kane necesita 14 goles para romper el récord de Lewandowski: GETTY

En caso de que Harry Kane logre destronar a Robert Lewandowski, también podría llevarse un premio doble. En este momento la carrera por la Bota de Oro le tiene como líder de la clasificación general con un total de 28 goles. Son 5 más que Kylian Mbappé en Real Madrid y 6 que un Erling Haaland que vive sus horas más humanas en Manchester City. El inglés necesita 14 goles en las 11 jornadas que quedan del campeonato alemán para salir historia viva de Bayern Múnich en una sola edición de la Bundesliga.

Bayern blindará al nuevo socio de Luis Díaz y Harry Kane

Lennart Karl es la sensación de la Bundesliga. Con apenas 17 años se metió en la dinámica de un equipo donde ya es más que habitual tanto como titular como desde el banquillo. Renovará su contrato tras algunos meses de rumores sobre una posible marcha rumbo al Real Madrid y luego de marcar 7 goles y dar 4 asistencias en los 30 partidos de la temporada.

“El contrato de Lennart Karl con el FC Bayern será válido a partir de hoy hasta junio de 2029, ya que cumplió 18 años. Este siempre fue el plan, ya que las conversaciones sobre un nuevo acuerdo a largo plazo con un aumento salarial están en curso”, confirma Fabrizio Romano en una operación donde el sueldo de la joven estrella se vería hasta cuadruplicado.

