Liga de Quito

¿Dedicado? Independiente del Valle volvería a quitarle un fichaje a Liga de Quito

Independiente del Valle le ganaría un fichaje a Liga de Quito por tercera temporada consecutiva en LigaPro.

Por Gustavo Dávila

¿Dedicado? Independiente del Valle volvería a quitarle un fichaje a Liga de Quito

En los últimos mercados de fichajes de LigaPro hubo varios casos de jugadores que interesaron tanto a Independiente del Valle como a Liga de Quito. Este 2026, no será la excepción y otra vez los ‘Rayados’ le ganarían la pulsada a los ‘albos’.

Medios locales apuntan a que Erick Mendoza está en planes de Independiente del Valle para el 2026. El extremo que fue figura de Delfín SC viene negociando con Liga hace semanas.

En lo económico, serían los de Sangolquí los que tienen más posibilidades de ficharlo. Mendoza anotó 8 goles y dio 2 asistencias en 25 partidos en un Delfín SC que peleó incluso la categoría por un tramo de la temporada.

La idea de Delfín es poner a Mendoza en el exterior pero dependerá también de la elección del jugador. Liga de Quito buscó a Mendoza desde la temporada 2024 antes de llegar al club mantense.

Otros jugadores que eligieron Independiente por sobre Liga de Quito en las últimas temporadas son: Ronald Briones, Layan Loor, Juan Cazares, Renato Ibarra etc.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Deportivo Cuenca sorprende y se lleva a dos jugadores de Liga de Quito

Deportivo Cuenca sorprende y se lleva a dos jugadores de Liga de Quito

En resumen

  • Independiente del Valle lidera la negociación por Erick Mendoza frente a Liga de Quito.
  • El extremo Erick Mendoza registró 8 goles y 2 asistencias en 25 partidos.
  • Delfín SC prioriza transferir al futbolista al mercado exterior para la temporada 2026.
Gustavo Dávila
