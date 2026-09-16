Marcelo Gallardo llegará a Ecuador para ser presentado con 'La Tri' y así está todo referente a un encuentro con el Presidente del país, Daniel Noboa.

Marcelo Gallardo ya tiene fecha de llegada a Ecuador y hora de presentación para asumir como nuevo DT de ‘La Tri’. El ‘Muñeco’ tiene la gran posibilidad de iniciar un nuevo ciclo en su carrera como DT y la Selección de Ecuador dar un salto de calidad que tanto viene buscando.

Sin embargo, en medio de todos los rumores que vienen siguiendo a la carrera de Marcelo Gallardo, había uno que hablaba de que el entrenador argentino se podría reunir con Daniel Noboa, Presidente de Ecuador, en el Palacio de Carondelet.

¿Marcelo Gallardo se reunirá con Daniel Noboa?

Carlos Víctor Morales reveló en Radio Diblu que ha quedado totalmente descartado que Marcelo Gallardo se reúna con el presidente. Es una decisión que se basaría en el poco tiempo para un encuentro y también en que no habría existido una invitación formal. Por lo cual, con esto queda totalmente desestimado un encuentro entre ambas partes, aunque no descartado para un futuro.

Marcelo Gallardo llegará a Ecuador en los próximos días. (Foto: GettyImages)

El entrenador argentino comenzará un nuevo ciclo con Ecuador de cara a los amistosos en Asia contra Corea del Sur y Japón. Además, el DT podría ya sumar un campeonato amistoso con el equipo tricolor en caso de ganar la Copa Kirin que se juega en estos partidos.

Los partidos amistosos que tendrá la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador jugará los siguientes partidos amistosos en esta fecha FIFA histórica, por lo larga que es:

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Ecuador vs Corea del Sur (24/09)

Japón vs Ecuador (1/10)

Ecuador vs Panamá o Nueva Zelanda (5/10)

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En síntesis: