Deyverson es criticado en Liga de Quito y ahora se ofreció a otro equipo

El brasileño Deyverson se ofrece a otro equipo mientras su continuidad en Liga de Quito está en duda para el 2027.

Deyverson volvió a ser noticia después del partido entre Liga de Quito y Palmeiras por la Copa Libertadores. El delantero brasileño atraviesa un momento complicado en el equipo ecuatoriano y, tras el encuentro, sorprendió al hablar sobre su futuro.

En medio de este escenario, el brasileño habló de la posibilidad de regresar a Palmeiras, club donde dejó un recuerdo especial. Deyverson aseguró que actualmente no está previsto su regreso, pero reconoció que sueña con terminar su carrera en el conjunto paulista.

“Tal vez, al final de mi carrera, pueda terminar aquí en Palmeiras. Tengo la certeza que volveré”, manifestó el delantero después del partido. Deyverson defendió al equipo brasileño entre 2017 y 2022.

El atacante ha perdido protagonismo en Liga de Quito bajo la conducción de Gustavo Álvarez. Deyverson lleva nueve partidos sin marcar y ha sido titular en apenas tres de los últimos encuentros, mientras Michael Estrada se consolidó como la principal referencia ofensiva.

Por ahora, el brasileño continúa vinculado con Liga de Quito, club al que llegó a comienzos de 2026 con un contrato inicialmente por una temporada y opción de compra. Su futuro podría depender de su rendimiento en los próximos meses, aunque todo parece indicar que no sería renovado.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

Publicidad

Deyverson ganó la Copa Libertadores en el 2021. Foto: Getty.

En resumen