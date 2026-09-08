Refuerzo de Liga de Quito no cuenta para Gustavo Álvarez

Liga de Quito podría tener una nueva salida para el 2027, al menos eso parece luego de que jugador ha sido borrado por el entrenador.

Liga de Quito se alista para enfrentar a Palmeiras por la Copa Libertadores, encuentro que tiene en mente la goleada 4-0 del año pasado. A los ‘albos’ no les sobran jugadores y aún así Gustavo Álvarez marginó a un jugador, arrancando rumores de una salida.

Alejandro Tobar no fue considerado para el partido contra Palmeiras y ni si quiera viajó con la delegación de Liga de Quito. El volante es una de las dos alternativas de enganche que tiene el club.

Tobar llegó a Liga de Quito como refuerzo para este año luego de haber sido una de las figuras de LigaPro 2025 jugando con el Deportivo Cuenca. Poco a poco fue perdiendo espacio.

Los hinchas empezaron a especular que esto significaría que el jugador no entra en planes para el 2027 y podría dejar el club. Otros nombres que no están seguros son Gabriel Villamil, Deyverson, Gian Franco Allala etc.

Alejandro Tobar lleva 1 gol y 2 asistencias en 25 partidos jugados, sin embargo en los últimos 12 juegos apenas lleva 75 minutos jugados, mientras que en el club azuayo jugaba todos los cotejos.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Alejandro Tobar – Liga de Quito.

En resumen