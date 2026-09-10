Revelan que Palmeiras preguntó por un titular de Liga de Quito tras el partido de Copa Libertadores

Jugador de Liga de Quito entraría en consideración del Palmeiras de Brasil luego de la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores.

Un jugador en particular habría sorprendido luego del partido entre Liga de Quito y Palmeiras por la Copa Libertadores. El gigante brasileño habría puesto sus ojos en uno de los titulares del equipo dirigido por Gustavo Álvarez según información de prensa.

Gonzalo Valle fue una de las figuras de Liga de Quito pese a la derrota por 1-0 ante Palmeiras en la Copa Libertadores. Su actuación en Brasil habría llamado la atención del conjunto brasileño, que ya estaría consultando las condiciones del arquero ecuatoriano.

El guardameta tuvo varias intervenciones importantes durante el encuentro. Valle realizó seis atajadas y evitó que Palmeiras consiguiera una ventaja más amplia en el partido de ida de los cuartos de final.

Otro factor que podría ser importante en una eventual negociación es el contrato de Valle con Liga de Quito. El arquero tiene vínculo con el conjunto universitario hasta 2028 y, según Transfermarkt, actualmente está valorado en 1,8 millones de euros.

A sus 30 años, Gonzalo Valle también cuenta con experiencia internacional y viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador. Su presente en Liga de Quito podría abrirle una nueva oportunidad en el extranjero, dónde ya sonó para el fútbol de Francia y México.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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El partido entre Palmeiras y Liga de Quito se jugará el 16 de septiembre y se podrá ver por ESPN y el plan premium de Disney+