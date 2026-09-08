La propuesta de Independiente del Valle con la quiere cambiar para siempre la LigaPro

Una propuesta histórica de Independiente del Valle para reformar la LigaPro de cara a los siguientes años.

La LigaPro podría cambiar para siempre en los siguientes años y es que viene creciendo la voz de que el campeonato debería sufrir varias reformas. Entre ellas se suma ahora la de Independiente del Valle, que pone sobre la mesa una opción radical de cambiar el campeonato.

El directivo de Independiente del Valle, Santiago Morales, comentó que el campeonato ecuatoriano se debe reducir de equipos. Actualmente, en la primera división de Ecuador hay 16 equipos. Para IDV, vigente puntero, deberían ser menos los clubes.

“Hemos conversado con algunos dirigentes de Pichincha en AFNA, donde discutimos sobre el futuro del fútbol ecuatoriano. Creemos que se debería reducir a 12 equipos en Serie A y 12 equipos en Serie B. Nuestro fútbol no da para más equipos“, comentó el directivo en Machdeportes.

Con esta decisión, el fútbol ecuatoriano sufriría un gran cambio, puesto, serían 4 equipos menos y con esto se debe reformar todo el torneo, desde el número de candidatos hasta el formato. Volver a tener dos etapas y una final sería una propuesta que tome fuerza.

Independiente del Valle es puntero de la LigaPro. (Foto: Imago)

La reducción de equipos de la LigaPro apuntaría directamente al reparto de dinero por los derechos de televisión. Ese ingreso es el principal para los clubes, y aunque Independiente del Valle acumula millones en ventas de jugadores, sabe que los recursos no son ilimitados.

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¿Cómo quedaría la LigaPro con 12 equipos?

En caso de que la LigaPro se juegue solo con 12 equipos en la Serie A y si se toma en cuenta la actual tabla de posiciones sería algo así:

IDV Aucas Universidad Católica Macará Liga de Quito Barcelona SC Libertad Leones del Norte Emelec Mushuc Runa Guayaquil City Deportivo Cuenca

La LigaPro deberá decidir cambios y posibles números de equipos en los torneos, en las siguientes reuniones que se tendrá en los próximos meses. La posibilidad de cambiar de participantes y de formato es una posibilidad absolutamente real.

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En síntesis: