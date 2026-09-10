Sorpresa: Carlos Gruezo podría llegar a uno de estos equipos de la LigaPro

Carlos Gruezo puede llegar a uno de estos grandes de la LigaPro, después de que anunciaran su salida de Santos.

Carlos Gruezo se quedó sin equipo en México después de que Santos Laguna confirmara que el ecuatoriano no continuaba en sus filas. Por lo cual, el jugador ahora está libre en el mercado y justamente por estar como “agente libre” puede llegar a cualquier equipo.

De acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER, dos equipos de Quito están muy interesados en el fichaje de Carlos Gruezo, y aunque el mercado de LigaPro ya cerró, al estar libre el jugador podría llegar al país. El futbolista estuvo en 2025 con Liga de Quito.

Aunque no se ha revelado los dos equipos que podrían fichar a Gruezo, ahora mismo solo Independiente del Valle, Liga de Quito y Universidad Católica podrían cubrir el sueldo del volante. Los dos primeros no lo verían con malos ojos al estar jugando Libertadores.

Universidad Católica ya demostró que puede pelear por este tipo de fichajes, después de que a inicios de año se hiciera con la contratación del ‘Chiqui’ Palacios. El lateral ecuatoriano llegaba de la MLS y eligió a la ‘Chatoleí’ por encima de LDU.

Carlos Gruezo no tuvo un gran nivel en Santos. (Foto: GettyImages)

Ya Gruezo no ve con malos ojos regresar a Ecuador y desde la LigaPro levantar su carrera nuevamente como lo hizo en 2025. Las próximas horas serán claves para que se determine el futuro del volante ecuatoriano.

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Los números de Carlos Gruezo en Santos

Con Santos, Gruezo alcanzó a jugar un total de 16 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 solo gol y no dio asistencias. Simó en cancha poco más de 1.000 minutos. Un ritmo muy irregular para un volante que llegaba como figura de Ecuador.

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