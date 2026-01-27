Deyverson solo necesitó 5 palabras para definir su llegada a Liga de Quito y emocionar a todos

Este martes 27 de enero de 2026 los hinchas de Liga de Quito están viviendo una jornada histórica. En la mañana se anunció que Deyverson es su nuevo jugador, y ahora el futbolista brasileño ya llegó al país y emocionó a todos con sus primeras palabras para su nuevo club.

En la atención a los medios, en el Aeropuerto de Quito, Deyverson ya definió a la perfección lo que es estar en Liga de Quito: “Es un club muy importante, ya lo conocía. Para mí un placer muy grande, es como ganar una Libertadores estar acá”, comentó el goleador.

El delantero también reveló que mucho tuvo que ver Tiago Nunes en su llegada a Liga de Quito. “Él habló conmigo principalmente del club, cómo es, de la ciudad, de las personas, que es una ciudad parecida a Coritiba en Brasil, un poco frío. Me habló del grupo y me ha dicho que voy a estar muy bien acá”, afirmó el campeón de Copa Libertadores.

Deyverson llega a LDU por una sola temporada, pero el mismo goleador confirmó que ojalá sean muchos años más vistiendo los colores de Liga. El futbolista regresa a la Copa Libertadores con LDU para esta temporada, como delantero estelar del torneo.

Desde Liga de Quito no se han dado más detalles sobre la llegada de Deyverson. Pero el futbolista llega como ‘Agente Libre’, tras acordar su liberación de Fortaleza, donde tenía contrato hasta finales de 2026. Su rendimiento y salud será clave para determinar si sigue o no por más tiempo en Ecuador.

Los números de Deyverson en su última temporada

En 2025 defendiendo los colores de Fortaleza, Deyverson no pudo conseguir salvar a su equipo del descenso, no obstante, sus números fueron más que aceptables y se los ve como buenos en el contexto de Ecuador. Jugó 48 partidos, marcó 11 goles y dio 1 asistencia. Estuvo en cancha un total de 1.923 minutos.

Los torneos que jugará Liga de Quito en el 2026

En la temporada 2026, Liga de Quito estará jugando la Copa Libertadores, la Copa Ecuador y la LigaPro. Con el fichaje de Deyverson, más la llegada de otras figuras como Janner Corozo y Alejandro Tobar, LDU es candidato a ganarlo todo en el país y volver a pelear a nivel internacional.

