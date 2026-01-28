¡Última hora! La oferta que aceptó Darío Benedetto para llegar a Barcelona

Finalmente Barcelona SC le cumplió el pedido a César Farías y Darío Benedetto es nuevo jugador del club amarillo. El argentino ya se encuentra por viajar al país y ya revelan la oferta que finalmente aceptó.

Según el periodista Eduardo Erazo, Darío Benedetto aceptó cobrar 10 mil dólares mensuales, que era lo máximo que Barcelona le iba a pagar. El contrato tiene cláusulas y podría ser revisado luego de seis meses.

En principio Benedetto había pedido 15 mil dólares al mes, sin embargo ante la negativa del club de pagar esa cifra el ex Boca Juniors bajó sus aspiraciones económicas y se adaptó a la oferta.

Pese a que es un pedido del DT a la directiva y cuenta con la confianza de César Farías, la directiva no es ajena a los casi dos años que lleva sin marcar goles en tres clubes distintos, por eso incluyeron las cláusulas.

Benedetto pasó por Newells Old Boys de Argentina, Querétaro de México y Olimpia de Paraguay sin poder anotar. Su último gol oficial fue en el 2024 con la camiseta de Boca.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Darío Benedetto conoce a Farías de su paso por Xolos.

