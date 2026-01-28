Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

¡Última hora! La oferta que aceptó Darío Benedetto para llegar a Barcelona

Darío Benedetto está viajando a Ecuador para ser nuevo jugador de Barcelona y revelan la oferta que terminó aceptando.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
¡Última hora! La oferta que aceptó Darío Benedetto para llegar a Barcelona Foto: Bolavip
¡Última hora! La oferta que aceptó Darío Benedetto para llegar a Barcelona Foto: Bolavip

Finalmente Barcelona SC le cumplió el pedido a César Farías y Darío Benedetto es nuevo jugador del club amarillo. El argentino ya se encuentra por viajar al país y ya revelan la oferta que finalmente aceptó.

Según el periodista Eduardo Erazo, Darío Benedetto aceptó cobrar 10 mil dólares mensuales, que era lo máximo que Barcelona le iba a pagar. El contrato tiene cláusulas y podría ser revisado luego de seis meses.

En principio Benedetto había pedido 15 mil dólares al mes, sin embargo ante la negativa del club de pagar esa cifra el ex Boca Juniors bajó sus aspiraciones económicas y se adaptó a la oferta.

Pese a que es un pedido del DT a la directiva y cuenta con la confianza de César Farías, la directiva no es ajena a los casi dos años que lleva sin marcar goles en tres clubes distintos, por eso incluyeron las cláusulas.

Benedetto pasó por Newells Old Boys de Argentina, Querétaro de México y Olimpia de Paraguay sin poder anotar. Su último gol oficial fue en el 2024 con la camiseta de Boca.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad
Leonai Souza dejará Barcelona y ya hay dos clubes que lo quieren

ver también

Leonai Souza dejará Barcelona y ya hay dos clubes que lo quieren

Darío Benedetto conoce a Farías de su paso por Xolos.

Darío Benedetto conoce a Farías de su paso por Xolos.

Encuesta

¿Debería Barcelona buscar otro delantero?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • Darío Benedetto es nuevo jugador de Barcelona SC tras aceptar un salario de 10,000 dólares mensuales.
  • El contrato incluye cláusulas de revisión semestrales debido a que el jugador no anota desde 2024.
  • El delantero llega por pedido de César Farías tras jugar en Newells, Querétaro y Olimpia sin marcar.
Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Lo enfrentará en Copa Libertadores, pero Argentinos Juniors le presta un jugador a Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

Lo enfrentará en Copa Libertadores, pero Argentinos Juniors le presta un jugador a Barcelona SC

Lo quiere Emelec, pero Brian Oyola apareció en este equipo de la LigaPro
Fútbol de Ecuador

Lo quiere Emelec, pero Brian Oyola apareció en este equipo de la LigaPro

César Farías pasa la escoba: Confirman 3 nuevas salidas en Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

César Farías pasa la escoba: Confirman 3 nuevas salidas en Barcelona SC

Liga de Quito encaminó otro refuerzo mientras presentaban a Deyverson
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito encaminó otro refuerzo mientras presentaban a Deyverson

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo