Jordy Caicedo la rompe en Argentina con Huracán: ¿Le da una oportunidad Beccacece?

Jordy Caicedo lleva ya dos goles en Argentina y su comienzo con Huracán ha sido inmejorable. El delantero ecuatoriano tiene una importante experiencia en la Selección de Ecuador, por lo cual, se especula con una chance en el ataque de ‘La Tri’ en alguna convocatoria.

Sebastián Beccacece ya ha mostrado dos cosas con la Selección de Ecuador, primero que tiene una base, y segundo que pueden darse llamados a jugadores que vengan mostrando un buen nivel en el extrenjerno, no en LigaPro. En noviembre debutó Jeremy Arévalo, que venía con buenos números en Europa.

Si Jordy Caicedo sigue jugando de esta manera y marcando con regularidad no se descarta que el DT le dé una chance en alguna convocatoria. Más aún cuando, por ejemplo, el mismo Arévalo no está jugando en Alemania tras su llegada al Stuttgart.

Caicedo ya tuvo una experiencia internacional importante con la Selección de Ecuador, y demostró ser un delantero utilitario en el proceso de Félix Sánchez. No obstante, necesita un semestre muy bueno y lleno de goles para abrir el hueco en el llamado de Ecuador.

Otro tema a tener en cuenta es que, coincidiendo con la llegada de Beccacece se dio el peor nivel de Caicedo en Europa. Por lo cual, el delantero ecuatoriano nunca fue llamado por el DT que se inclinó por opciones como Leonardo Campana o hasta Jhon Mercado, que ni es delantero centro.

Los delanteros que ha convocado Beccacece

Beccacece construyó una base de goleadores en la Selección de Ecuador con delanteros como Enner Valencia, Leonardo Campana, Jhon Mercado y Jeremy Arévalo, aunque el último recién debutó en noviembre y ahora mismo no pasa su mejor momento de regularidad.

