Las complicaciones se agravan y agudizan en un Emelec que parece encaminado a un descenso en este 2026, salvo que las elecciones cambien el panorama. Ahora se reveló que el club no tiene ni cómo parar un equipo para su primer partido de LigaPro.

Si la LigaPro comenzara hoy mismo, Emelec solo tendría disponible a 9 jugadores, sin embargo, 2 son arqueros, por lo cual, solo podría disponer de 8 jugadores para presentar en cancha. La realidad es muy cruda y si no cambia, el descenso parece el único final para el ‘Bombillo’.

De acuerdo a la revelación de Majo Gavilanes, Emelec actualmente solo cuenta con estos jugadores disponibles para jugar la LigaPro: Pedro Ortiz, Fernando León, Luis Castillo, José Cevallos, Máquina Quintero, Washington ‘Manchita’ Corozo, Andrés Lara, Tin Angulo, Valero (arquero)

De esta lista podrían darse más salidas, ya que el ‘Tin’ Angulo demandó el pago de salarios atrasados y si no llegan podría marcharse libre. Mientras, que jugadores como Pedro Ortiz o Luis Fernando León no dejan de interesar a otros clubes.

Ruiz Gómez no podría ser inscrito por Emelec. (Foto: @CSEmelec)

Hay otros jugadores que renovaron su contrato con Emelec como Juan Pablo Ruiz, Romario Caicedo y Jaime Ayoví. Aunque estos jugadores tendrán un contrato, no pudieron ser inscritos, por lo cual, no pueden jugar para el comienzo de la LigaPro.

Emelec no puede fichar a nuevos jugadores

Por estar sancionado en la FIFA y por no tener un presidente, de momento, Emelec no puede fichar a nuevos jugadores y la crisis se agudiza. Para inscribir a nuevos jugadores, si es que llegan, el ‘Bombillo’ está obligado a pagar sus sanciones en la FIFA.

Las salidas de Emelec para la temporada 2026

Son más de 15 salidas las que Emelec sufre para esta nueva temporada, los jugadores que se fueron son: Dixon Vera, Alexander González, Alfonso Barco, Luis Caicedo, Maicon Solis, Marcelo Meli, Roberto Garcés, Jackson Rodríguez, Christian Cueva.

FEF volvió a sancionar a Emelec

La FEF volvió a confirmar una sanción para Emelec, que si no paga hasta este viernes, quedará suspendido como -6 puntos y a tan solo una sanción más de perder la categoría.

