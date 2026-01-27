Es tendencia:
Escupir a un rival, fingir un golpe de Pitana, las grandes polémicas de Deyverson, nuevo goleador de Liga

Deyverson ha protagonizado varias polémicas antes de llegar a Liga de Quito.

Por Jose Cedeño Mendoza

Las grandes polémicas de Deyverson, nuevo delantero de Liga de Quito
© GettyImages/ Edit BVLas grandes polémicas de Deyverson, nuevo delantero de Liga de Quito

Deyverson fue anunciado como nuevo goleador de Liga de Quito para la temporada 2026. El futbolista brasileño supone el fichaje más importante en los últimos años del fútbol ecuatoriano. Pero además de su gran nombre y promedio goleador, el artillero también llega con grandes polémicas.

El golpe de Pitana a Deyverson

La más viral de todas fue cuando en la final de la Copa Libertadores 2021, el delantero terminó “fingiendo” en un golpe que el árbitro Néstor Pitana le dio para que deje jugar. El central le tocó la espalda, pero el delantero se fue al suelo inmediatamente y retrasó más todo. Es una imagen viral que aún perdura al día de hoy.

Se “burló” de los hinchas de River Plate

En la semifinales de la Copa Libertadores de 2024, Deyverson también fue muy “repudiado” por los hinchas de River Plate. Le marcó goles claves en Brasil, pero también en Argentina se puso tapones en los oídos ante todos los aficionados, para demostrarles que no los escuchaba y en zona mixta confesó que más seguía a Boca Juniors. Además, hizo la seña de la ‘Gallina’.

Escupió a un rival en un clásico y Palmeiras lo multó

En 2019 también fue noticia porque Deyverson terminó escupiendo a un rival en un partido de Palmeiras vs Corinthians. Esa acción le costó la tarjeta roja y también una multa del 20% de su salario impuesta por Palmeiras. Tuvo que pedir disculpas públicas.

Expulsión por alentar a su público

Defendiendo los colores de Palmeiras también se ganó una insólita expulsión en la Copa Libertadores. El delantero se fue de choque con jugadores de Cerro Porteño y luego empezó a pedirle al público que no deje de alentar, mientras más tenso era el ambiente. El árbitro se cansó y lo mandó a la casa con tarjeta roja.

Los números de Deyverson en su última temporada

En 2025 defendiendo los colores de Fortaleza, Deyverson no pudo conseguir salvar a su equipo del descenso, no obstante, sus números fueron más que aceptables y se los ve como buenos en el contexto de Ecuador. Jugó 48 partidos, marcó 11 goles y dio 1 asistencia. Estuvo en cancha un total de 1.923 minutos.

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
