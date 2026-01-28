El sorpresivo equipo que se quedaría con Allen Obando

Otro de los jugadores ecuatorianos en el exterior que deben definir su futuro para la siguiente temporada es Allen Obando. El jugador no seguirá en el Inter Miami y lo ponen de regreso en LigaPro.

Barcelona SC podría tener de regreso a Obando para el 2026, el jugador es del agrado de César Farías y en los amarillos tendría minutos. La idea del canterano es, sin embargo, quedarse en el exterior.

La noticia trascendió en KCH Radio y se viralizó en redes, aunque para muchos es poco probable que Obando vuelva al país. La semana pasada lo pusieron en planes del Oviedo de Guillermo Almada pero todo quedó en rumores.

Allen Obando estuvo un año en el Inter Miami de la MLS, saliendo campeón del torneo, pero apenas anotó 2 goles en 8 partidos. El dueño de sus derechos deportivos es el Grupo Atlético de Madrid.

Con ‘Toto’ Núñez y Darío Benedetto recién fichados, sumado a la experiencia de Miguel Parrales, Obando pasaría a ser el cuarto delantero. Algunos análisis apuntan a que Farías usa doble 9 de titular, lo que le daría chances de rotación a Obando.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

