César Farías pasa la escoba: Confirman 3 nuevas salidas en Barcelona SC

César Farías ya dirige en Barcelona SC y junto a la directiva se ha tomado la decisión de dejar afuera a 3 jugadores, que fueron titulares en la temporada 2025 y gozaban de varios minutos con Ismael Rescalvo. El club amarillo atraviesa una temporada de transición económica muy fuerte.

En la rueda de prensa de presentación de César Farías se confirmaron las 3 nuevas salidas en el equipo amarillo para la temporada 2026. Fue le mismo presidente, Antonio Álvarez, el que confirmó que Dixon Arroyo, Brian Oyola y Leonai Souza no siguen en el plantel.

El trío de jugadores ahora entrena por separado y en las próximas semanas se definiría su futuro. Varios tienen mercado en Ecuador y también en el extranjero. “El plantel con el que vamos a contar en este 2026, fue el que se vio en esta pretemporada ahora en Quito”, comentó el directivo.

Estas salidas se unen a las otras que viene teniendo Barcelona SC a lo largo de esta temporada. Ya son más de 10 los jugadores que han dejado el club. Esta ola de salidas también se engloba en la política del club de poder bajar la masa salarial que tiene el plantel.

La decisión de Barcelona SC también tuvo que ser respaldada por César Farías, que no interfirió para que algunos de estos jugadores regresen al club. El entrenador incluso, cuando dirigía Aucas, terminó agrediendo a Oyola en una polémica imagen que dio la vuelta al mundo.

Las salidas de Barcelona SC en este 2026

Para esta temporada, Barcelona SC ha dejado salir a los siguientes jugadores: Joaquín Valiente, Janner Corozo, Ignacio De Arruabarrena, Octavio Rivero, Eduard Bello, Xavier Arreaga, Gabriel Cortez, Aníbal Chalá, Gastón Campi, Felipe Caicedo, Leonai Souza, Brian Oyola y Dixon Arroyo.

Los fichajes de Barcelona SC para esta temporada

Barcelona SC fichó a estos jugadores para la temporada 2026: Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Tomás Martínez, Gabriel Cevallos, Carlos Montaño, Javier Báez, Sergio Núñez, Milton Céliz, y también se analiza la chance de contratar a dos nuevos delanteros.

