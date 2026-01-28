Este miércoles 28 de enero de 2026 se dio el gran bombazo del mercado de fichajes con la llegada de Kendry Páez a River Plate. El ecuatoriano estaría llegando a Argentina el día de mañana para los chequeos médicos y firmar su contrato. El tricolor llega a préstamo hasta finales de 2026.

Páez se une a una pequeña y selecta lista de jugadores ecuatorianos que han jugado antes en River Plate. No obstante, a diferencia de sus antecesores, la ‘Joya’ tiene la difícil misión de cambiar lo que hicieron sus compatriotas que no pudieron brillar Argentina.

Juan Cazares

El talentoso volante fue el primer ecuatoriano en vestir los colores de la camiseta de River. ‘Juanito’ se formó en las inferiores de River y luego llegó a debutar en primera con Almeyda como entrenador. Sin embargo, no pudo asentarse en el primer equipo y se fue a seguir su larga carrera en otros clubes.

Abel Casquete

Casquete llegó a ser una de las grandes esperanzas de las formativas de River Plate, pero no pudo ganarse un lugar en primera. Debutó con Gallardo, pero solo jugó 3 partidos. Tras su salida de River, no pudo volver a tener oportunidad en algún equipo grande.

Arturo Mina

Quizás, el más recordado por los hinchas de River Plate. Figura en Ecuador con Independiente del Valle, pedido por Gallardo, pero nada más lejos de poder brillar con la histórica camiseta del gigante de Núñez. Al punto de que sus aficionados pidieron la salida y también fue su última oportunidad en un grande.

Arturo Mina fue muy cuestionado cuando jugó en River Plate. (Foto: Imago)

¿Cómo es el contrato de Kendry Páez con River Plate?

Kendry Páez con River Plate tiene un contrato de préstamo por esta temporada. El volante ecuatoriano llega cedido de Chelsea hasta finales de 2026 y podría quedarse hasta mediados de 2027. No hay opción de compra, y los ‘Blues’ podrían “repescarlo” en junio de este año.

