En estos últimos días se ha revelado lo que estarían cobrando diferentes jugadores de Emelec, en un equipo que pasa una profunda crisis económica. Ante esto, la hinchada fue al Polideportivo a reclamarle y a pedirle a estos futbolistas que se vayan.

Se hizo viral en redes sociales que el Polideportivo Los Samanes, la hinchada de Emelec dejó una “bandera” reclamando a Washington Corozo y ‘Tin’ Angulo sus salarios por mes y pidiendo que se vayan del club. Ambos jugadores aún tiene contrato.

“Fuera de Emelec” termina el mensaje, donde le reclaman a los jugadores como Corozo cobrar 20 mil al mes y al ‘Tin’ Angulo 19 mil al mes. Ambos jugadores fueron fichados por las anteriores directivas y al final se terminaron quedando lejos del rendimiento esperado.

El ‘Bombillo’ vive un momento muy delicado y ahora se confirmó que incluso tienen apenas 9 jugadores disponibles para jugar la LigaPro 2026. La institución necesita elecciones de manera urgente para tener una directiva que pueda cubrir los gastos y administrar el equipo.

Las siguientes semanas pueden marcar aún más salidas en el ‘Bombillo’ ya que varios jugadores reclaman sueldos pendientes y si no pagan, finalmente se podrían declarar en “libertad”. Además, llegaría una demanda importante al club azul.

Los números de Washington Corozo en Emelec

Con la camiseta de Emelec, ‘Manchistas’ Corozo solo ha jugado 44 partidos en 2 temporadas. Marcando 5 goles y ha dado 4 asistencias. Lleva en cancha un total de 1.792 minutos. Siendo un fichaje que rindió menos de lo esperado tras su paso por Perú.

Las estadísticas del ‘Tin’ Angulo en Emelec

El delantero con Emelec lleva un total de 19 partidos entre todas las competencias. Marcando solo 1 gol y dando 1 asistencia. En cancha sumó un total de 821′ minutos. Demandó al club reclamando el salario atrasado de varios meses.

