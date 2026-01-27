Es tendencia:
Liga de Quito

El salario con el que convencieron a Deyverson en Liga de Quito

Deyverson es nuevo jugador de Liga de Quito y ya dan a conocer cuánto ganará el delantero brasileño en el fútbol ecuatoriano.

Por Gustavo Dávila

El salario con el que convencieron a Deyverson en Liga de Quito Foto: LDU
El salario con el que convencieron a Deyverson en Liga de Quito Foto: LDU

Liga de Quito metió el fichaje del año por ahora en LigaPro 2026 y anunció a Deyverson. El brasileño llegó como agente libre y no será tan caro como muchos creían,

FB Radio citando fuentes locales señalan que Deyverson ganará poco más de 11 mil dólares mensuales, más bonos de rendimiento. Esto representa poco más de 100 mil dólares al año.

Para muchos, esta cifra es menor a lo que podría cobrar en Vasco Da Gama, el otro club interesado en el brasileño. El DT Tiago Nunes fue importante para convencer al jugador.

Con esto, Michael Estrada, Jeison Medina y el ex campeón con Palmeiras serán los tres delanteros que formen parte del ataque de Liga de Quito en este 2026, donde jugarán LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores.

Liga de Quito busca solo un carrilero más y un volante para finalizar con el mercado de fichajes 2026, la idea de la directiva es tener todo el plantel listo en esta semana.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Eeyverson y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

¿Efecto Deyverson? Confirman tres salidas más de Liga de Quito

En resumen

  • Deyverson fichó como agente libre tras ser convencido por el entrenador Tiago Nunes.
  • El brasileño ganará 11,000 dólares mensuales más bonos por rendimiento durante la temporada 2026.
  • Estrada, Medina y Deyverson conformarán la delantera para LigaPro, Copa Ecuador y Libertadores.
