Aseguraron que dos equipos podían sacar gratis a Gallardo de Ecuador: ¿qué hay de cierto?

La Selección de Ecuador firmó a Marcelo Gallardo como su nuevo DT, y empezó al circular el rumor de que tenía cláusulas para irse gratis.

Marcelo Gallardo ya tiene todo definido para comenzar su etapa al frente de la Selección de Ecuador, pero en las últimas horas surgieron versiones sobre una supuesta cláusula que le permitiría abandonar la Tricolor sin costo. Sin embargo, esa información quedó desmentida tras conocerse los detalles del contrato firmado por el entrenador argentino.

El vínculo de Gallardo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol no tiene ninguna cláusula de salida especial para Argentina, River Plate ni para ningún otro club o selección. En caso de que aparezca un interesado en contratarlo, deberá negociar directamente con la FEF para conseguir su salida.

La aclaración toma fuerza después de la información de El Canal del Fútbol que aseguraba que el entrenador había pedido poder marcharse gratuitamente si recibía un llamado de la Selección Argentina. Esa versión había circulado durante las negociaciones entre Gallardo y la FEF, pero finalmente no forma parte del acuerdo que ambas partes firmaron.

De esta manera, tampoco existe una condición especial que le permita regresar a River Plate si el club vuelve a buscarlo. Gallardo quedó vinculado al proyecto ecuatoriano hasta 2030 y su objetivo será conducir a la Tricolor durante el ciclo que incluye la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

El sueldo de Gallardo en Ecuador y su equipo de trabajo

Según Sellares, Gallardo ganará un contrato de 3.5 millones al año con ‘La Tri’ y también el entrenador trabajará en Ecuador con 10 colaboradores, algunos de los nombres que vienen trascendiendo son aquellos históricos colaboradores con los que trabajó en River Plate como:

Hernán Buján — ayudante de campo.

Nahuel Hidalgo — videoanalista.

Pablo Dolce — preparador físico; distintas

Jorge Bombicino — kinesiólogo

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Marcelo Gallardo – River Plate.

En resumen