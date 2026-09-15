El gigante de América que peleó con la Selección de Ecuador por Marcelo Gallardo

La Selección de Ecuador le ganó la pulsada a un gigante de América para cerrar a Marcelo Gallardo como su nuevo entrenador.

Marcelo Gallardo pudo haber tenido otro destino antes de convertirse en entrenador de la Selección de Ecuador. El argentino, que se encontraba libre en el mercado, recibió una propuesta de un importante club de Sudamérica.

El equipo en cuestión fue Grêmio de Brasil, según la información difundida por Kaliel Machado, Gallardo fue ofrecido al conjunto de Porto Alegre después de la derrota ante RB Bragantino, pero la dirigencia decidió no avanzar porque todavía respaldaba al entonces entrenador Luís Castro.

La historia cambió pocos días después. Gallardo llegó a un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y actualmente es el nuevo entrenador de la Tricolor, con un contrato que se extiende hasta el Mundial de 2030, esto pese a que Gremio ya quería empezar negociaciones con el DT argentino, quién tenía la voluntad de retornar a la actividad en Brasil.

Su último trabajo a nivel de clubes fue precisamente en River Plate. El argentino dirigió por segunda vez al equipo entre 2024 y febrero de 2026, después de haber construido una etapa histórica entre 2014 y 2022, período en el que conquistó dos Copas Libertadores.

Ahora, Gallardo afrontará por primera vez el desafío de dirigir una selección nacional. Su debut con Ecuador será ante Corea del Sur el 24 de septiembre, en el inicio de una nueva etapa para la Tricolor.

El sueldo de Gallardo en Ecuador y algunas cláusulas

Según Sellares, Gallardo ganará un contrato de 3.5 millones al año con ‘La Tri’ y también el entrenador trabajará en Ecuador con 10 colaboradores, además residirá en Argentina.

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En resumen