El gigante de América que peleó con la Selección de Ecuador por Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo pudo haber tenido otro destino antes de convertirse en entrenador de la Selección de Ecuador. El argentino, que se encontraba libre en el mercado, recibió una propuesta de un importante club de Sudamérica.
El equipo en cuestión fue Grêmio de Brasil, según la información difundida por Kaliel Machado, Gallardo fue ofrecido al conjunto de Porto Alegre después de la derrota ante RB Bragantino, pero la dirigencia decidió no avanzar porque todavía respaldaba al entonces entrenador Luís Castro.
La historia cambió pocos días después. Gallardo llegó a un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y actualmente es el nuevo entrenador de la Tricolor, con un contrato que se extiende hasta el Mundial de 2030, esto pese a que Gremio ya quería empezar negociaciones con el DT argentino, quién tenía la voluntad de retornar a la actividad en Brasil.
Su último trabajo a nivel de clubes fue precisamente en River Plate. El argentino dirigió por segunda vez al equipo entre 2024 y febrero de 2026, después de haber construido una etapa histórica entre 2014 y 2022, período en el que conquistó dos Copas Libertadores.
Ahora, Gallardo afrontará por primera vez el desafío de dirigir una selección nacional. Su debut con Ecuador será ante Corea del Sur el 24 de septiembre, en el inicio de una nueva etapa para la Tricolor.
El sueldo de Gallardo en Ecuador y algunas cláusulas
Según Sellares, Gallardo ganará un contrato de 3.5 millones al año con ‘La Tri’ y también el entrenador trabajará en Ecuador con 10 colaboradores, además residirá en Argentina.
Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos.— FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 14, 2026
Que la gente crea, porque tiene con qué creer.
Bienvenido Marcelo#LaNuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/MOSlYqAwQ4
En resumen
- Se conoció cuál fue el club gigante de América que intentó entorpecer las negociaciones de la FEF y competir directamente por el fichaje de Marcelo Gallardo en este 2026.
- La institución sudamericana presentó una propuesta formal para quedarse con el estratega argentino, complicando el tramo final de las tratativas.
- A pesar de la arremetida del histórico equipo continental, la Federación Ecuatoriana de Fútbol logró sellar el acuerdo para vincular al ‘Muñeco’ al banquillo de ‘La Tri’.