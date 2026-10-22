Diogo Bagüí sorprende y regresaría a LigaPro para el 2027

Diogo Baguí dejaría el fútbol del exterior para regresar a LigaPro en el 2027 pero nuevamente daría golpe a Emelec.

Diogo Bagüí no habría encontrado la regularidad esperada en sus experiencias en México y Estados Unidos y regresaría al fútbol ecuatoriano para la temporada 2027. El defensor volvería a jugar en un grande del país, aunque esta vez no sería en Emelec.

Según medios locales, Bagüí aparece entre las opciones defensivas que maneja Liga de Quito para 2027. El equipo albo ya habría iniciado contactos con el joven central, quién para muchos tiene proyección de Selección.

El defensor fue una de las promesas de Emelec desde sus etapas juveniles y llegó a destacar con el conjunto azul desde temprana edad. Sin embargo, la falta de minutos en sus dos equipos fuera de Ecuador habría obligado a analizar su vuelta, aunque solo en condición de préstamo.

En su mejor momento, Bagüí llegó a tener una cotización cercana a los dos millones de dólares, pero al no renovar su contrato con Emelec, terminó saliendo como agente libre, pese a que el club habría presentado una oferta de renovación con un salario superior.

Liga de Quito volvería así al mercado en busca de un defensor central para 2027, luego de que el rendimiento de Richard Adé, Gian Franco Allala, Richard Mina y Luis Segovia no habría cumplido las expectativas del equipo.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Diogo Baguí – Emelec. Foto: Getty.

En resumen