“Mediocres…”: Emelec quedó eliminado de todo y la hinchada explotó en el Capwell

La hinchada de Emelec explota contra los jugadores después de quedar eliminados de todo en este 2026

Este sábado 31 de octubre de 2026 Emelec quedó eliminado de todo para la temporada 2027. El club tenía la chance de salvar el año entrando a Copa Sudamericana, pero en el cuadrangular final no hizo más que decepcionar y perder siempre de local.

Los nuevos malos resultados y quedar en el último puesto en el cuadrangular final hizo que la hinchada explote. Emelec perdió contra Leones y fue esa la misma tendencia de todos los encuentros que jugó como local en este cuadrangular.

Tras el pitazo final, muchos aficionados abuchearon a los jugadores y arrojaron cosas a la cancha. Además, poco después se viralizó una bandera en la grada que decía: “Basta de fracasados. Jugadores mediocres“, decía el “trapo” que resume la temporada.

Emelec fue de los equipos que más jugadores fichó en esta temporada, no obstante, el equipo azul nunca pudo disputar el campeonato en los puestos de arriba, e incluso se quedó muy cerca de los lugares de descenso. En 2027 nuevamente no jugará torneo internacional.

El mensaje a los jugadores. (Foto: X)

Desde la dirigencia de Emelec no se ha mandado ningún mensaje y aunque los resultados son muy duros hay protagonistas como Ezequiel Medrán, DT del club, que tienen asegurada su continuidad para la siguiente temporada, pese a ser de los más criticados.

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¿Cuándo fue la última vez que Emelec jugó torneo internacional?

La última vez que Emelec jugó un torneo internacional fue en la temporada 2023, cuando jugó la Copa Sudamericana. Desde entonces el club no volvió a disputar este tipo de torneos y ahora cumplirá ya 4 años sin jugar en la élite del fútbol sudamericano.

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