Urgente: Gustavo Álvarez podría irse de Liga de Quito

Liga de Quito podría cambiar de entrenador otra vez pese a que Gustavo Álvarez lleva menos de 20 partidos en el club.

Liga de Quito y su dirigencia comienzan a planificar el armado de la plantilla para 2027, pero mientras aparecen rumores sobre posibles fichajes y salidas, también se habla de un DT. La continuidad de Gustavo Álvarez no estaría completamente asegurada, sorpresivamente.

En caso de no conseguir la clasificación a la Copa Libertadores, la dirigencia de la U mantendría una reunión para evaluar el rendimiento del entrenador argentino y su equipo de trabajo, según Mr. Offsider. Sería el tercer DT en 18 meses tras ‘Vitamina’ Sánchez y Tiago Nunes.

Por ahora, la intención de Liga sería que el técnico cumpla su contrato vigente hasta 2027 y continúe con el proyecto deportivo. Sin embargo, la falta de una mejoría sostenida en el rendimiento del equipo, sumada a las consecuencias económicas y deportivas de quedarse fuera de la Libertadores, obligaría a un cambio.

Ante este panorama, rápidamente comenzaron a circular nombres de posibles reemplazantes: Diego Cocca, Rubén Darío Insúa, Gustavo Costas y Norberto Araujo aparecen entre los entrenadores mencionados.

Liga de Quito todavía tiene dos caminos para llegar a la Copa Libertadores de 2027: alcanzar la final de la Copa Ecuador o terminar en los primeros puestos de la LigaPro. En el campeonato nacional, ubicarse segundo o tercero podría darle un cupo al torneo continental, ya sea de manera directa o mediante la fase previa.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Gustavo Álvarez – Liga de Quito. Foto: Getty.

En resumen