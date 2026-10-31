Liga de Quito ya definió la salida de estos 3 jugadores para la siguiente temporada

3 jugadores que fueron titulares y estelares se marcharán de Liga de Quito para 2027.

Este sábado 31 de octubre de 2026 se confirmaron 3 salidas de Liga de Quito para la siguiente temporada. El equipo ecuatoriano ya analizó la actualidad de 3 futbolistas que no cuentan para Gustavo Álvarez y ahora están más afuera que adentro.

Los 3 jugadores que se marcharían de Liga de Quito para 2027 son Gabriel Villamil, Alejandro Tobar y Deyverson, de acuerdo a la revelación de Stalin Cobeña. Los 3 futbolistas no entran en planes de la directiva ni del cuerpo técnico y tendrán que buscar equipo.

Por el nivel actual, estas 3 salidas no deben sorprender en el Liga de Quito, sin embargo, a comienzos de año, los 3 jugadores eran titulares y llamados a ser figuras del equipo ‘Albo’. A Deyverson incluso se lo llamó como la gran contratación del año en Ecuador.

Con el caso de Tobar y Villamil, era un poco más obvio, ambos jugadores perdieron rápidamente un espacio en el once titular y hasta en el banco de suplentes. Para ambos futbolistas los problemas fuera de la cancha terminaron pasando factura.

Deyverson se marchará de Liga de Quito. (Foto: Imago)

No serían las únicas 3 salidas que tendría Liga de Quito para la siguiente temporada, se esperan muchas más. Sin embargo, estas son las primeras 3 confirmadas que no estarán en el equipo ecuatoriano. Varios jugadores se podrían marchar, sobre todo extranjeros.

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El sueldo que ganaba Deyverson en Ecuador

La salida del delantero brasileño se da en medio de todos los rumores y polémicas por su gigante salario. Se confirmó que la figura gana en Ecuador un salario de 75 mil dólares al mes, por lo cual, se convertiría en el mejor pagado de Ecuador.

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