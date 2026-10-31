Tras la goleada de Macará ante Barcelona SC: así quedó la tabla de posiciones del primer hexagonal

Así quedó la tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro, tras la goleada de Macará ante Barcelona SC.

Macará le pasó por encima a Barcelona SC en su duelo por el primer hexagonal de la LigaPro. El equipo ambateño sigue con un paso perfecto en este hexagonal y ya será el subcampeón del fútbol ecuatoriano, mientras que el ‘Ídolo’ se complicó totalmente.

Con esta contundente victoria, Macará llegó a 66 puntos y se adueña del segundo lugar a falta de 15 puntos por jugarse. El ‘Ídolo’ de Ambato ya será segundo en la tabla de posiciones y por ende jugará la Copa Libertadores en el 2027.

Por otro lado, Barcelona SC está absolutamente complicado para llegar a la siguiente Copa Libertadores. El equipo amarillo es sexto con 48 puntos y aunque le queda un partido más que a sus rivales directos, el segundo lugar ya es casi imposible. Mientras que el tercer también puede quedar a 8 unidades.

En este hexagonal, los 3 primeros lugares dan cupo a Copa Libertadores, mientras que los otros 3 tendrán que jugar Copa Sudamericana. Lo más seguro es que los amarillos tengan que jugar la Sudamericana de la temporada 2027, el play-off. Aún no está seguro en torneo internacional.

¿Qué necesita Barcelona SC para jugar la siguiente Copa Libertadores?

Aunque se ve muy complicado, Barcelona SC aún tiene chances de jugar la siguiente Copa Libertadores. El ‘Ídolo’ tiene que ganar sus partidos para quedar en el tercer lugar o cuarto y esperar que la Copa Ecuador devuelva el cupo a la LigaPro. Para que pase eso, los finalistas deben ser equipos que ya aseguren su cupo en LigaPro.

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¿Cuándo vuelve a jugar Barcelona SC y Macará?

El siguiente partido de Barcelona SC es el próximo fin de semana cuando enfrente a Liga de Quito en una “final” pensando en ese cupo a Copa. Mientras que, Macará recibirá a Universidad Católica. Los ambateños son el mejor equipos de este hexagonal con 5 victorias en 5 partidos.

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