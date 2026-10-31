Deyverson se va de Liga de Quito y el club podría reemplazarlo con una leyenda del fútbol mundial

En Liga de Quito ya tienen decidido que Deyverson se marchará del club para la siguiente temporada. El delantero brasileño terminará su contrato y se marchará a un nuevo equipo, mientras que en LDU ya piensan en un nuevo reemplazo para la siguiente temporada.

Deyverson nunca pudo adaptarse al fútbol ecuatoriano y en su paso por Liga de Quito estuvo más envuelto en polémicas que en buenas actuaciones. Por lo cual, el delantero se marchará tras finalizar su contrato. En Liga de Quito ya piensan en un reemplazo y el primer nombre que suena no deja de sorprender.

¿Edinson Cavani llega a Liga de Quito?

El goleador uruguayo sonó sorpresivamente para llegar a Liga de Quito y ahora de acuerdo a la información de María José Flores el goleador no está ni descartado, ni tampoco se ha confirmado el interés. Según Mr.OFF, el delantero está en el radar de Liga.

Cavani no juega desde su paso por Boca Juniors. (Foto: GettyImages)

Aunque Cavani es una opción brillante desde el nombre de gran revuelo para el fútbol ecuatoriano, es cierto que el delantero ya venía mal desde su paso por Boca y su estado físico no sería el mejor. Por lo cual, habría varias dudas fuertes sobre su posible fichaje.

¿Desde cuándo no juega Cavani?

En esta temporada, Cavani apenas pudo jugar dos partidos con Boca Juniors tras problemas en un disco. Para encontrar su último partido hay que ir al 20 de febrero de 2026. Desde su salida del club ‘Xeneize’, el uruguayo no tiene equipo y por ende no ha jugado más.

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