Titular de Independiente del Valle sería un nuevo convocado a la Selección de Ecuador

Independiente del Valle tendrá a otro jugador titular convocado a la Selección de Ecuador para las listas de noviembre.

Independiente del Valle podría volver a tener representantes en la Selección de Ecuador para la convocatoria de noviembre. El entrenador argentino continúa evaluando alternativas y un titular del virtual bicampeón sería llamado.

Se trata de Jhon Jairo Espinoza, quien podría convertirse en una de las alternativas para el lateral derecho de Ecuador de cara a la doble fecha FIFA contra Bolivia y Costa Rica. El defensor de Independiente del Valle estaría en el radar del cuerpo técnico para reforzar una posición que ha generado interrogantes.

El lateral derecho es uno de los puestos más cuestionados de la Selección de Ecuador, con Ángelo Preciado como blanco de críticas y pocas alternativas consolidadas para reemplazarlo. En varias ocasiones, el equipo tuvo que adaptar a defensores centrales o incluso a Alan Franco en esa posición.

El defensor se sumaría a la lista de futbolistas de la LigaPro que estarían siendo considerados por Gallardo para la próxima doble fecha FIFA. Entre los nombres que también han aparecido en las informaciones sobre posibles convocados están Mateo Viera y Djorkaeff Reasco.

Espinoza acumula 18 partidos en categorías de la Selección de Ecuador, aunque solamente dos corresponden al equipo mayor, mientras que el resto fueron disputados con la Sub-20. En su trayectoria internacional también pasó por el fútbol europeo, con experiencias en el Kasımpaşa de Turquía y el FC Lugo de Suiza.

¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?

En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.

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Jhon Espinoza – Selección de Ecuador sub 20. Foto: Getty.

En resumen