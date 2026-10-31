Otra vez una selección europea le quitaría un crack a la Selección Colombia. De nuevo, el equipo nacional se lleva una mala noticia.

La Selección Colombia nuevamente volvería a quedarse si un crack y otra vez lo perdería ante manos de una selección europea. El equipo ‘Cafetero’ viene siguiendo a diferentes joyas, pero otra vez España estuvo más rápida para quedarse con este jugador.

El jugador que rechazaría a la Selección Colombia para jugar con España es Yulian Mosquera, hermano de Cristian Mosquera. El joven jugador ya fue convocado a jugar con el Sub-17 de España y al igual que su hermano se iría a jugar con ‘La Roja’.

Según reveló Juan Camilo Ruiz, ahora mismo la idea de Yulian Mosquera es jugar con la Selección de España. Sin embargo, Colombia podría tenerlo en un futuro aunque todo depende de la voluntad del jugador. Es él quien deberá decidir si cambia o no de federación.

Jugar con las categorías inferiores de una Selección no “bloquea” a un jugador para hacerlo con la mayor. Por lo cual, Colombia aún puede convencer a Mosquera para tenerlo. Sin embargo, al igual que su hermano que juega en el Arsenal, parece que España es la elección.

Yulian Mosquera jugaría por España. (Foto: Captura de pantalla)

Yulian todavía tiene un largo camino por recorrer, aunque es un talento de las inferiores del Valencia y de la Selección de España, el joven futbolista todavía ni ha debutado. Los próximos años determinarán si Colombia debe seguir insistiendo por él o no.

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Los próximos amistosos que jugará la Selección Colombia

La Selección Colombia tiene planificados todavía por jugar dos amistosos en el mes de noviembre. El equipo tricolor jugará ambos encuentros contra Chile. Así quedaron los partidos para Colombia en el próximo mes:

Colombia vs Chile (13 de noviembre)

Colombia vs Chile (17 de noviembre)

Encuesta¿Colombia debe insistir por Mosquera? ¿Colombia debe insistir por Mosquera? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Yulian Mosquera fue convocado a la Sub-17 de España y rechazaría a Colombia.

fue convocado a la y rechazaría a Colombia. Yulian Mosquera , hermano de Cristian Mosquera, milita en las inferiores de Valencia .

, hermano de Cristian Mosquera, milita en las . Colombia jugará amistosos ante Chile el 13 y 17 de noviembre.