Dos grandes de LigaPro llamaron a Guillermo Sanguinetti para el 2027

Guillermo Sanguinetti ha hecho un año histórico con Macará de Ambato y ya lo llamaron dos grandes de Ecuador para el 2027.

Guillermo Sanguinetti se consolidó como uno de los entrenadores más destacados de la LigaPro 2026, luchando el segundo puesto con Macará y dejar al equipo ambateño muy cerca de una clasificación a la Copa Libertadores. Su buen trabajo ya despertó el interés de varios clubes grandes del fútbol ecuatoriano, que buscarían contratarlo para la temporada 2027.

Medios locales aseguran que hasta dos grandes del fútbol ecuatoriano habrían contactado a Sanguinetti para sacarlo del club ‘Celeste’. Rápidamente revelaron a uno de los interesados en el DT uruguayo.

Antes de que Barcelona SC ratificara a Trobbiani, la dirigencia torera habría contactado al entrenador uruguayo, sin embargo, Sanguinetti habría preferido esperar hasta diciembre para tomar una decisión sobre su futuro. El otro interesado sería Emelec, que duda ratificar a Ezequiel Medrán para la próxima temporada.

Liga de Quito también podría buscar un nuevo entrenador debido a las dudas que existen sobre la continuidad de Gustavo Álvarez. Sanguinetti todavía no ha aparecido entre los nombres que circulan como posibles reemplazantes. Para los clubes interesados, el principal obstáculo sería la intención del propio técnico, quien ha expresado su deseo de continuar en Macará.

Sanguinetti en Macará 2027 ambién dependerá del proyecto deportivo que le presente la institución ambateña de mantener a figuras como Agustín Campana, Franco Possé y José Marrufo.

Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027

Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.

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Guillermo Sanguinetti – Foto: Getty.

En resumen