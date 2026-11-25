En Emelec siguen buscando entrenador y ahora pondrían a un ex DT que fue parte del Boca Juniors campeón 2026.

Emelec empezó, según información de la prensa, la búsqueda de un nuevo entrenador para el 2027, y ahora se conocen dos alternativas. Un ex Boca Juniors podría ser el nuevo entrenador de los azules.

Según el periodista Nicolás Ayala, Claudio Úbeda podría ser el nuevo DT de Emelec. El club ecuatoriano le hará una propuesta formal al DT argentino, quién se encuentra libre hace meses.

El argentino, DT de Boca Juniors hasta mitad de año 2026, negociaba con Central Córdoba pero la negociación se habría caído. Úbeda busca ahora un nuevo destino y tiene la propuesta formal de Emelec.

Úbeda es el plan B de Emelec, puesto que le ofrecieron la dirección técnica a Guillermo Sanguinetti. El DT uruguayo vicecampeón de Ecuador aún no renueva con Macará.

Según el mencionado comunicador, al ex DT de Boca Juniors le seduce venir a dirigir al fútbol ecuatoriano. Sería su segunda experiencia internacional tras Magallanes de Chile.

Los equipos de Claudio Úbeda en su carrera como entrenador

Huracán, Independiente Rivadavia, Racing, Boca Unidos, Boca Juniors son los equipos argentinos que constan en la carrera de Claudio Úbeda como entrenador desde el 2007.

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