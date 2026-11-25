La Selección de Ecuador sub 17 perdió contra Corea del Sur y Luis Fragozo fue uno de los jugadores que salió a pedir disculpas.

La Selección de Ecuador perdió en su tercer compromiso de la fase de grupos del Mundial sub 17 y quedó al borde de la eliminación. Luis Fragozo fue uno de los jugadores que expresó disculpas a los hinchas.

En charlas con BOLAVIP luego de la derrota 3-2 contra Corea del Sur, Luis Fragozo confesó: “Nos costó el primer tiempo, en el primer tiempo nos dominaron pero ya en el segundo tiempo los manejamos nosotros”.

“Los superamos físicamente, corrimos hasta lo último, se vio al final que tuvimos ocasiones de gol”, continuó. Ecuador cerró dos goles de descuento en los últimos minutos.

Reflexión final: “Que mil disculpas por el resultado de hoy, pero que sepan que dejamos todo dentro de la cancha, que dimos la vida por la camiseta, por el escudo y por todos los ecuatorianos que nos están apoyando”.

Ecuador cerró la fase de grupos con una victoria contra Nueva Caledonia, un empate contra Uganda y una derrota contra Corea del Sur. No está eliminada pero dependerá de otros resultados para clasificar como mejor tercero.

Los jugadores a seguir de la Selección de Ecuador sub 17

Algunos de los jugadores de la Selección de Ecuador a seguir son Luis Fragozo de Emelec, los gemelos Quintero de Independiente del Valle y ya vendidos al Arsenal, Mijail Vaca arquero que podría ser fichado por los grandes de Ecuador.