Jugó en Emelec en el primer semestre y terminó el año en Guayaquil City. El polémico Miller Bolaños seguirá su carrera en este equipo.

Miller Bolaños fue uno de los jugadores, nuevamente, más polémicos de la temporada 2026. El volante comenzó el año jugando con Emelec, pero diferentes problemas lo sacaron del club, luego regresó al City y terminó siendo clave para conseguir ese cupo a los play-off de la Copa Sudamericana.

Para la temporada 2027, Miller Bolaños seguirá su carrera en Guayaquil City. El mismo Pool Gavilánez confirmó en De Una, que el ‘Killer’ se quedará en el equipo ciudadano para este nuevo torneo. El futbolista viene de buenos momentos en el club.

De momento, no se ha revelado por cuánto tiempo Miller Bolaños seguirá jugando en Guayaquil City, pero es probable que se le acerque un contrato de una temporada más. El futbolista está muy cómodo en el club donde lidera el proyecto y tiene la confianza del DT.

Se espera que Guayaquil City vuelva a armar un equipo competitivo que le permita pelear en la LigaPro 2027. El equipo de la ciudad ahora mismo se ha convertido en una potencia del Guayas compitiendo contra Barcelona SC y Emelec al mismo nivel.

Miller Bolaños es capitán de Guayaquil City. (Foto: Imago)

Aunque en esta temporada el City consiguió avanzar a los play-off de la Copa Sudamericana, ahora mismo no tiene seguro su cupo en el torneo. El club tiene que jugar en la siguiente temporada por el repechaje contra un equipo de Ecuador. La CONMEBOL hará un sorteo a finales de año.

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Los números de Miller Bolaños en este semestre con Guayaquil City

En este segundo semestre con la camiseta de Guayaquil City, Miller Bolaños jugó un total de 16 partidos entre todas las competencias. Sumó 3 goles y 6 asistencias en poco más de 1.100 minutos. Es capitán y referente absoluto del club.

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