¡Cifra récord! Piero Hincapié tiene nuevo precio tras brillar en el Arsenal

Piero Hincapié se adaptó de gran forma a la Premier League y al Arsenal y como era de esperarse, su rendimiento se traduce en un nuevo valor de mercado. El defensor ecuatoriano tiene un histórico alza de precio de transferencia.

La cuenta Arsenal News Hub señala que según portales especializados, Piero Hincapié alcanzó los 95 millones de euros de cotización. Esto representa un aumento de 30 millones en relación a los 65 millones que tenía cuando dejó el Bayer Leverkusen.

El defensor tenía un panorama adverso frente a otros jugadores como Saliba, Gabriel y Califlori, sin embargo por distintos motivos se ha impuesto como titular en la defensa por Mikel Arteta.

Su salida del Bayer Leverkusen se dio tras haber ganado un triplete doméstico con el club alemán. En el Arsenal está encaminado a ganar otro triplete local, además de ser favoritos de la Champions League.

Con 16 titularidades en 20 partidos, Hincapié ya se convirtió en uno de los favoritos de la hinchada. Así mismo en España por ejemplo, le recriminan al Real Madrid su no contratación.

Arsenal aún no compra a Piero Hincapié

Arsenal aún no ha comprado a Piero Hincapié, puesto que, el ecuatoriano solo está cedido en el Norte de Londres. No obstante, hay una opción de compra en su contrato y seguramente esta se aplicará a finales de la temporada o tras el Mundial de 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Es figura de LigaPro, lo quisieron todos y sería nuevo fichaje de Emelec

Piero Hincapié Arsenal vs. Tottenham

En resumen

Piero Hincapié alcanzó un valor de mercado histórico de 95 millones de euros .

alcanzó un valor de mercado histórico de . El defensor suma 16 titularidades en 20 partidos bajo la dirección de Mikel Arteta .

en bajo la dirección de . Arsenal posee una opción de compra sobre el jugador, quien está cedido por el Bayer Leverkusen.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.