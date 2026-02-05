Es tendencia:
logotipo del encabezado
Piero Hincapié

¡Cifra récord! Piero Hincapié tiene nuevo precio tras brillar en el Arsenal

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié la rompió en el Arsenal y ahora tiene un histórico nuevo valor de mercado.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Piero Hincapié tiene nuevo precio histórico tras brillar en el Arsenal Foto: Getty
Piero Hincapié tiene nuevo precio histórico tras brillar en el Arsenal Foto: Getty

Piero Hincapié se adaptó de gran forma a la Premier League y al Arsenal y como era de esperarse, su rendimiento se traduce en un nuevo valor de mercado. El defensor ecuatoriano tiene un histórico alza de precio de transferencia.

La cuenta Arsenal News Hub señala que según portales especializados, Piero Hincapié alcanzó los 95 millones de euros de cotización. Esto representa un aumento de 30 millones en relación a los 65 millones que tenía cuando dejó el Bayer Leverkusen.

El defensor tenía un panorama adverso frente a otros jugadores como Saliba, Gabriel y Califlori, sin embargo por distintos motivos se ha impuesto como titular en la defensa por Mikel Arteta.

Su salida del Bayer Leverkusen se dio tras haber ganado un triplete doméstico con el club alemán. En el Arsenal está encaminado a ganar otro triplete local, además de ser favoritos de la Champions League.

Con 16 titularidades en 20 partidos, Hincapié ya se convirtió en uno de los favoritos de la hinchada. Así mismo en España por ejemplo, le recriminan al Real Madrid su no contratación.

Arsenal aún no compra a Piero Hincapié

Arsenal aún no ha comprado a Piero Hincapié, puesto que, el ecuatoriano solo está cedido en el Norte de Londres. No obstante, hay una opción de compra en su contrato y seguramente esta se aplicará a finales de la temporada o tras el Mundial de 2026.

Publicidad
Es figura de LigaPro, lo quisieron todos y sería nuevo fichaje de Emelec

ver también

Es figura de LigaPro, lo quisieron todos y sería nuevo fichaje de Emelec

Piero Hincapié Arsenal vs. Tottenham

Piero Hincapié Arsenal vs. Tottenham

En resumen

  • Piero Hincapié alcanzó un valor de mercado histórico de 95 millones de euros.
  • El defensor suma 16 titularidades en 20 partidos bajo la dirección de Mikel Arteta.
  • Arsenal posee una opción de compra sobre el jugador, quien está cedido por el Bayer Leverkusen.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Desde Emelec revelan cómo Daniel Noboa, Presidente de Ecuador, ayudará al club
Fútbol de Ecuador

Desde Emelec revelan cómo Daniel Noboa, Presidente de Ecuador, ayudará al club

Sunderland le da la mejor noticia de todas a Nilson Angulo en la Premier League
Fútbol de Ecuador

Sunderland le da la mejor noticia de todas a Nilson Angulo en la Premier League

Cannavaro y la reacción cuando le nombraron a James: “No puedo”
Mundial 2026

Cannavaro y la reacción cuando le nombraron a James: “No puedo”

Mientras James Rodríguez ganaría 5 millones en la MLS, revelan el salario de Jhon Arias en su vuelta a Brasil
Fútbol de Colombia

Mientras James Rodríguez ganaría 5 millones en la MLS, revelan el salario de Jhon Arias en su vuelta a Brasil

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo