Flamengo se arrepintió y venderá a uno de sus ecuatorianos en enero

Flamengo no tendrá a dos ecuatorianos en la siguiente temporada, pese a su decisión inicial y uno de ellos será vendido para el 2027.

Gonzalo Plata y Anthony Valencia podrían dejar de compartir vestuario en Flamengo para el 2027. Aunque ambos ecuatorianos forman parte del proyecto del conjunto brasileño y han tenido minutos. uno de ellos sería el sacrificado.

La situación de Plata cambió pese a que desde Flamengo habían señalado que contaban con él para la temporada. Anthony Valencia permanecería en el equipo, mientras que el extremo ecuatoriano sería colocado nuevamente en el mercado para concretar su salida.

La intención de Flamengo sería encontrar un nuevo destino para el futbolista en enero y recuperar una cifra cercana a los 12 millones de euros. Ese fue el monto acordado previamente con el Dínamo de Moscú, aunque el conjunto ruso desistió de la contratación después de los exámenes médicos.

El ecuatoriano viajó a Rusia, recibió la bienvenida del club y se despidió del Flamengo, pero la transferencia quedó cancelada porque no cumplió con los parámetros médicos establecidos por la institución rusa, versión que desmintió el ecuatoriano y el propio Flamengo.

A lo largo de su carrera, Gonzalo Plata defendió las camisetas de Independiente del Valle, Sporting de Portugal, Real Valladolid, Al-Sadd y Flamengo. El atacante también es fijo en la Selección de Ecuador, por lo que estaría en la lista de Marcelo Gallardo.

El contrato de Gonzalo Plata en Flamengo

Gonzalo Plata tiene un contrato en Flamengo hasta la temporada 2029. El jugador ecuatoriano es uno de los futbolistas más talentosos en ataque en Brasil, sin embargo, son las polémicas y los problemas fuera de la cancha los que complican al ecuatoriano.

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Anthony Valencia – Selección de Ecuador. Foto: Getty

En resumen