Kendry Páez no viene sumando minutos con River Plate y ahora el 'Chacho' Coudet sorprende a todos con su nueva decisión.

En las últimas semanas viene siendo borrado Kendry Páez de River Plate y parecía no contar para el ‘Chacho’ Coudet, pero ahora el entrenador sorprendió a todos con una nueva decisión. Todo esto apuntando al partido contra Red Bull Bragantino en la Copa Sudamericana.

Kendry Páez volvió finalmente a la convocatoria del equipo ‘Millonario’ y ahora podría sumar minutos en este encuentro de Copa Sudamericana. Se espera que River juegue con suplentes pensando también en llegar con todos sus jugadores a la final del campeonato argentino.

River prácticamente está clasificado a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana y el equipo argentino espera asegurar ese cupo hasta con un empate en casa. El verdadero objetivo para Coudet es la final contra Belgrano y la posibilidad de ser campeones.

La Copa Sudamericana viene siendo ese torneo en el que Kendry Páez ha demostrado grandes sensaciones con River Plate y lo que le llegó a permitir ganar más minutos. El futbolista no juega desde que falló un penal en los octavos ante San Lorenzo.

Kendry fue convocado por Coudet. (Foto: @RiverPlate)

Esta nueva decisión de Coudet también llega en medio de todas las especulaciones con Kendry Páez y su futuro. De momento, ya se supo que Xabi Alonso pidió un informe todos los jugadores cedidos que ahora mismo tiene Chelsea.

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Los números de Kendry Páez en River Plate

En esta temporada con River Plate, Kendry Páez ha jugado un total de 12 partidos entre todas las competencias. Marcando 1 gol y dando 1 asistencia. Lleva en cancha cerca de 500 minutos.

¿A qué hora juega River y qué canal lo pasa?

El partido de River Plate contra Red Bull Bragantino se podrá ver por DGO y DSports desde las 19H30 (EC).

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En síntesis:

Kendry Páez regresó a la convocatoria de River Plate para enfrentar a Red Bull Bragantino.

regresó a la convocatoria de River Plate para enfrentar a Red Bull Bragantino. Un gol y una asistencia suma el volante ecuatoriano en 12 partidos con el club.

suma el volante ecuatoriano en 12 partidos con el club. A las 19:30 iniciará el encuentro de Copa Sudamericana transmitido por la señal de DSports.