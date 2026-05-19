Beccacece convocará con la Selección de Ecuador a 2 jugadores de IDV que no han debutado en la LigaPro

Beccacece llevaría a los amistosos contra Arabia Saudita y Guatemala a dos jugadores de IDV que son de las grandes joyas de Ecuador.

Este martes 19 de mayo de 2026 Sebastián Beccacece dio detalles de los jugadores que llevará a los amistosos con Ecuador previo al Mundial 2026. El mismo entrenador aclaró que llevaría a varios juveniles para estos encuentros, y trascendió el nombre de dos jugadores de IDV que todavía no juegan en primera.

Los hermanos Edwin y Holger Quintero llegarían con la Selección de Ecuador para los siguientes amistosos contra Arabia Saudita y Guatemala. Ambos jugadores ya fueron comprados por Arsenal y podrían ahora debutar con ‘La Tri’ a poco del Mundial 2026.

Edwin y Holger Quintero alimentarían la lista de Ecuador que no tendría a todos sus jugadores para el primer amistoso, de ahí que, en la previa del Mundial se llegue a convocar a más jugadores. Otro futbolistas que vienen entrenando con Beccacece son Fricio Caicedo, Malcom Dacosta y Jackson Porozo.

Beccacece ya ha demostrado que confía en los juveniles de IDV y de varios equipos del fútbol ecuatoriano. El entrenador también tendría en este llamado a jóvenes jugadores como Juan Riquelme Angulo y Ederson Castillo, que podrían ser vendidos al exterior.

Los hermanos Quintero destacaron con IDV en un torneo juvenil de Arsenal. (Foto_ IDV)

Aunque son grandes figuras del futuro del fútbol ecuatoriano, ambos jugadores aún no tienen minutos en la LigaPro, pero todavía hay tiempo para que sumen minutos. Los jugadores recién se irán a Inglaterra en el 2027, en agosto, cuando cumplan 18 años de edad.

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¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador sus partidos amistosos?

La Selección de Ecuador jugará sus partidos amistosos en estas fechas:

Arabia Saudita vs Ecuador (30 de mayo)

Ecuador vs Guatemala (7 de junio)

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