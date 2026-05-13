Tras ser “borrado” de River Plate: Kendry Páez podría cambiar de equipo

Kendry Páez podría dejar River Plate en las siguientes semanas, después de no contar para Coudet de cara al partido contra Gimnasia.

Kendry Páez fue marginado de la convocatoria de River Plate para jugar contra Gimnasia de La Plata. El ecuatoriano no formará parte ni del banquillo del equipo ‘Millonario’ y ahora se hace más fuerte la cláusula que podría sacarlo del equipo argentino.

Kendry Páez podría volver a Chelsea

Kendry Páez podría regresar en este mismo semestre a Chelsea, puesto que, hay una una cláusula que le permite al equipo inglés “repescar” al ecuatoriano, si este no ha jugado al menos el 50% de los partidos de River en estos 6 meses.

Por lo cual, al perderse este encuentro y no ser titular indiscutible para Coudet es probable que Kendry se marche de River, pero todo depende de la decisión de ambos clubes. Ya que, el préstamo del ecuatoriano es, originalmente, hasta mediados de la temporada 2027.

Kendry solo ha marcado 1 gol en River. (Foto: GettyImages)

La ‘Joya’ está lejos de acoplarse y ganarse un lugar en el once titular de Coudet en River Plate, y a falta de pocas semanas de terminar las competencias para el Mundial 2026, se ve imposible que Páez sea titular. Su futuro volverá a ser un tema incierto.

Los números de Kendry Páez con River Plate

Con la camiseta de River, entre todas las competencias en este primer semestre, Kendry Páez ha jugado un total de 12 partidos. El ecuatoriano ha marcado 1 gol y ha dado 1 asistencia. Lleva en cancha poco más de 400 minutos, pero no termina siendo regular.

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El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Kendry Páez tiene con Chelsea un contrato hasta la temporada 2033. La joya ecuatoriana llegó a Inglaterra, cuando muchos clubes lo querían, pero desde que cumplió 18 años no ha podido jugar ni un solo minuto con los ‘Blues’ y ya va sumando 2 préstamos.

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