El volante ecuatoriano acabó fallando un penal que por poco elimina a River y ahora Coudet tomó esta sorpresiva decisión con el jugador.

Kendry Páez estuvo muy cerca de dejar eliminado a River Plate de los play-off del campeonato argentino, tras fallar un penal en la tanda decisiva. El ecuatoriano rompió en llanto sobre el final del encuentro y Coudet fue a abrazarlo. Pero ahora el DT tomó una sorpresiva decisión.

Coudet reveló los convocados para el siguiente partido de los cuartos de final del torneo contra Gimnasia de La Plata. En este listado se destaca la ausencia de Kendry Páez. No se ha revelado ninguna molestia, por lo que es un primer momento sería netamente decisión del DT.

Kendry viene siendo muy cuestionado por los hinchas y aunque ha dejado buenas sensaciones, su paso por River Plate no deja de ser irregular. El volante se queda fuera en la parte más decisiva del torneo y tendrá que volver a “remar” para ganarse un lugar.

Desde la llegada del ‘Chacho’ a River Plate, Kendry perdió “importancia” en el equipo, puesto que dejó de ser titular indiscutible con Gallardo para pasar a ser más un revulsivo del banco de suplentes. Ahora ni esa será su función en el siguiente partido.

La convocatoria de River para jugar ante Gimnasia. (Foto: @RiverPlate)

La ‘Joya’ tiene que volver a su mejor nivel en los siguientes días para no perder del todo su lugar en River Plate. Sumar minutos y tener buen ritmo es clave para él de cara a jugar en el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, ya que está en la prelista mundialista.

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Los números de Kendry Páez en esta temporada con River

En esta temporada con River Plate, Kendry ha jugado un total de 12 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 1 gol y ha dado 1 asistencia. Lleva en cancha 453 minutos y todavía su préstamo es hasta mediados de la temporada 2027.

Chelsea puede regresar a Kendry Páez

El contrato de Kendry con River Plate también plantea que si el ecuatoriano juega el 50% de los partidos en esta temporada, el jugador podría regresar a Chelsea. El equipo de Londres es dueño de su pase y en caso de que no esté jugando como le pasó en Estrasburgo, podría volver a ser prestado.

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En síntesis:

Eduardo Coudet excluyó a Kendry Páez de la convocatoria para enfrentar a Gimnasia de la Plata .

excluyó a de la convocatoria para enfrentar a . El volante registra 1 gol y 1 asistencia en 12 partidos jugados esta temporada.

en jugados esta temporada. Su contrato de préstamo con River Plate tiene vigencia hasta mediados del año 2027.