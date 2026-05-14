“Tiene que estar preparado…”: Coudet confirma porque no convocó a Kendry Páez al partido de River Plate

Kendry Páez se perdió el partido de River Plate ante Gimnasia y el 'Chacho' Coudet confirma el motivo.

Kendry Páez falló un penal y luego no fue convocado con River Plate para jugar ante Gimnasia. Todo en medio de la semana, donde se volvió a hablar de un posible regreso a Chelsea. En medio de todos los rumores, el ‘Chacho’ confirmó el motivo de su ausencia.

En rueda de prensa el ‘Chacho’ Coudet confirmó que la ausencia del jugador ecuatoriano netamente responde a una decisión táctica y que el futbolista debe estar preparado para cualquier otro llamado. La última convocatoria se hizo con base en el partido ante Gimnasia.

“Preparamos los partidos y todos tienen la posibilidad de estar, nada más. No busquemos misterios. Tiene que estar preparado cuando le toque. No hubo ningún problema, nada que aclarar”, comentó el entrenador sobre el jugador ecuatoriano.

Ahora River Plate clasificó a las semifinales del torneo argentino, donde enfrentará a Rosario Central. Esta es una nueva prueba para saber si Kendry Páez sigue contando para el entrenador al menos como suplente, y sumando minutos desde el banco.

Kendry Páez falló un penal ante San Lorenzo. (Foto: GettyImages)

Kendry Páez no ha podido ganarse un lugar con Coudet en el once, es más el ecuatoriano solo ha tenido tres titularidades con el entrenador. En el comienzo jugó dos partidos desde el arranque y luego fue perdiendo importancia hasta que ahora quedó fuera de la convocatoria.

Publicidad

Los números de Kendry Páez con el ‘Chacho’ Coudet

Con el ‘Chacho’ como su nuevo DT, Kendry Páez ha jugado en este tiempo 384′ minutos, repartidos en 9 partidos. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia. La última vez que comenzó un partido como titular fue en el partido ante Boca Juniors en el Superclásico.

La posible salida de Kendry Páez en River Plate

Kendry Páez con River Plate tiene un contrato hasta mediados de 2027, está a préstamo. No hay opción de compra, y si hay una opción de repesca para Chelsea si el jugador no ha sumado el 50% de los partidos en este primer semestre con River.

Encuesta¿Kendry merece más oportunidades en Riiver? ¿Kendry merece más oportunidades en Riiver? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

El entrenador Coudet confirmó que la exclusión de Kendry Páez fue por decisión táctica.

confirmó que la exclusión de fue por decisión táctica. Kendry Páez registra un gol y una asistencia en 384 minutos jugados con River.

registra y una asistencia en jugados con River. El contrato de Kendry Páez permite una repesca del Chelsea bajo condiciones de participación.