El insólito club que se quedará con Madison Julio, campeón con Liga de Quito

El volante ecuatoriano Madison Julio tiene nuevo club y sorprende a todos luego de que haya sido campeón con Liga de Quito.

Madison Julio ha tenido quizás uno de los descensos de carrera más importantes en los últimos años. El volante ecuatoriano supo brillar en El Nacional y ser campeón con Liga de Quito, hoy seguirá su carrera en el ascenso.

Inter de Quito es el nuevo club de Madison Julio para el segundo semestre. El club capitalino lo hizo oficial en sus redes sociales tras rescindir el contrato con los ‘albos’.

Madison Julio tenía un año más de contrato con Liga de Quito pero nuevamente no entró en planes del equipo y antes que preferir una nueva cesión, fue a rescindir su vínculo.

Estuvo un año en Liga, siendo incluso campeón con los ‘albos’ de la LigaPro 2024, sin embargo fue perdiendo espacio con ‘Vitamina’ Sánchez y quedó relegado a ser cedido a Vinotinto y Guayaquil City FC.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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En resumen