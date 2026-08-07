Revelaron si Liga de Quito será eliminado de la Copa Ecuador por alineación indebida

Liga de Quito también corría el riesgo de quedar eliminado de Copa Ecuador por alineación indebida y ahora aclaran el tema.

Desde la prensa informaban que en Liga de Quito también tenían el riesgo de quedar eliminados de la Copa Ecuador por alineación indebida, como Barcelona con Erick Mendoza, ahora revelan si los ‘albos’ también se enfrentan a una posible eliminación por haber tenido a Frangoy Zambrano en banca.

Según cuenta el Dr. Celso Vásconez, abogado especialista en derecho deportivo, Liga de Quito no habría incurrido en alineación indebida por el volante ex Libertad de Loja. De esta forma, a su criterio, Liga no tiene riesgo de sanción alguna.

“La alineación indebida aplica única y exclusivamente si el jugador actúa en el partido. Si ya es convocado y está en la lista de jugadores, pero no ha jugado, no aplica la alineación indebida”, explicó en Radio La Red

“Sin embargo, como el jugador no actuó y simplemente fue convocado y estuvo en la banca de suplentes, no se puede configurar una alineación indebida. Para que exista alineación indebida, el jugador debe haber actuado en el partido, al menos un minuto, es decir, haber ingresado y participado dentro de los minutos de juego”, dijo sobre la diferencia del caso Mendoza.

Frangoy Zambrano jugó los 16vos de final con Libertad de Loja y antes de los 8vos fue traspasado a Liga de Quito y fue suplente en la goleada 6-0 ante Leones del Norte.

¿Qué dice el reglamento de la Copa Ecuador?

El reglamento sostiene que un jugador no puede disputar una misma fase con dos equipos distintos, el punto clave es que FEF en su reglamento considera los 16vos de final hasta las semfinales como una misma segunda fase.

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En resumen