Ni Talleres ni Boca: el nuevo equipo interesado en fichar a Enner Valencia tras el Mundial 2026

Aunque ya sería muy tarde revelan que un nuevo equipo estaría en planes de fichar a Enner Valencia como su nuevo delantero.

Enner Valencia es uno de los fichajes que más se está moviendo en este mercado de transferencias. El delantero ecuatoriano no deja de sumar interesados y aunque hace poco se informó de una posible llegada a Talleres, un nuevo equipo aparece en la órbita del delantero.

El club que seguiría interesado en su fichaje es Emelec. Aunque el ‘Bombillo’ se encuentra muy complicado a nivel económico quiere tener de nuevo a su gran leyenda y más aún en este momento, puesto que, el jugador quedara libre en el mercado de fichajes.

De acuerdo a la información de Steffano Dueñas en Tiempo Extra, Emelec tiene una opción A como delantero, y otra opción B como nuevo goleador. La B sería el fichaje de Ronie Carrillo, que ahora juega en Mushuc Runa. La opción A, para muchos, por los indicios que se viene dando sería Enner Valencia.

El fichaje de Enner depende varios motivos, pero sobre todo de que Emelec pueda arreglar sus problemas financieros y limpiar las sanciones FIFA. De momento, el club no puede inscribir a ningún jugador. Hace poco, el goleador estuvo en el estadio Capwell viendo a Emelec como un hincha más.

🤨🔵👀 ¿ENNER VALENCIA ES LA OPCIÓN A PARA EMELEC?



Informa @steffanodp91 qué Emelec busca un delantero ecuatoriano. La opción A un jugador importante y la opción B es Ronie Carrillo.



Lo reveló en #TiempoExtra por @radiodiblu pic.twitter.com/B7QGVa4UZr — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) July 29, 2026

En Argentina también se viene especulando con el futuro de Enner Valencia. El delantero asomó en el radar de Boca, mientras que en Talleres ya casi que estaría cerrado su fichaje, todo por la gran relación que mantiene el jugador con el actual DT del club, Jorge Sampaoli.

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El valor de mercado de Enner Valencia

Ahora mismo, Enner Valencia tiene un valor de mercado de 1 millón de dólares. El delantero ya pasó su mejor momento y ahora incluso ni va a jugar más con la Selección de Ecuador. Sin embargo, sigue siendo un jugador con “algo más por dar” en estos últimos años de su carrera.

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